Al menos 24 agentes murieron en ataque de EU

CARACAS.- Al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante el operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, informaron el martes las autoridades.

Las autoridades venezolanas dieron a conocer el número de muertos mientras la presidenta interna del país, Delcy Rodríguez, le respondió al mandatario estadounidense Donald Trump, quien le advirtió esta semana que su destino sería peor que el de su predecesor si no "hace lo correcto" y transforma a Venezuela en un país que se alinea con los intereses de Estados Unidos. Trump ha dicho que su gobierno estará a cargo de "dirigir" la política venezolana y ha presionado para que el país abra sus vastas reservas de petróleo a las empresas estadounidenses.

"En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino... no lo decide sino Dios", aseguró Rodríguez en un evento ante funcionarios del sector agrícola e industrial.

Horas más tarde, después de un recorrido por una barriada pobre del oeste de Caracas, Rodríguez anunció que ha declarado siete días de luto por las víctimas del ataque estadounidense, a los que catalogó como "mártires caídos en esta agresión sin precedentes en contra del territorio venezolano". La mandataria encargada no mencionó una cifra total de muertos.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que "decenas" de funcionarios y civiles murieron durante el ataque del fin de semana en Caracas y que investigarán las muertes de "este crimen de guerra".

Además de los agentes de seguridad venezolanos, el gobierno de Cuba había confirmado previamente la muerte de 32 militares y policías cubanos durante la redada. El gobierno cubano asegura que los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.