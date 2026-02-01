Alcalde de Portland exige salida de ICE tras protesta con gas lacrimógeno

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — El alcalde de Portland exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos salga de la ciudad después de que agentes federales rociaron gas lacrimógeno sobre una multitud de manifestantes, entre los que había niños pequeños, afuera de una instalación de la agencia el fin de semana.

De acuerdo con testigos, los agentes arrojaron gas lacrimógeno, bolas de pimienta y balas de goma después de que los manifestantes llegaron el sábado a la instalación de South Waterfront en esta ciudad de Oregon. Erin Hoover Barnett, una exreportera del medio OregonLive que se sumó a la protesta, detalló que estaba a unos 90 metros (100 yardas) del edificio cuando "lo que parecían dos tipos con lanzacohetes" comenzaron a rociar gas sobre la multitud.

"Fue aterrador estar entre padres mientras trataban desesperadamente de atender a niños pequeños en carritos de bebé, entre personas que usaban carritos motorizados e intentaban capotear la situación, mientras el resto de nosotros retrocedíamos sin saber cómo llegar a un lugar seguro", escribió Barnett en un correo electrónico a OregonLive.

Se le dejaron mensajes el domingo al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE (siglas en inglés del servicio de inmigración), en un intento por confirmar detalles del incidente, incluido que agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, dijo que se trató de una manifestación pacífica, "donde la gran mayoría de los presentes no infringieron ninguna ley, no hicieron amenazas ni representaban peligro alguno" para los agentes federales.

"A aquellos que siguen trabajando para el ICE: Renuncien. A quienes controlan esta instalación: Váyanse", escribió Wilson en un comunicado el sábado por la noche. "Al hacer uso de violencia y pisotear la Constitución, han perdido toda legitimidad y la han reemplazado con vergüenza".

El Departamento de Bomberos de Portland envió paramédicos para atender a las personas en el lugar, informaron las autoridades. Agentes de policía monitoreaban a la multitud, pero no realizaron arrestos.

La instalación del ICE en Portland es una oficina de campo que incluye un centro de procesamiento donde los agentes federales detienen y entrevistan a personas para determinar su estatus legal como residentes de Estados Unidos, según un sitio web de la ciudad.

La protesta en Portland fue una de muchas manifestaciones similares en todo el país, iniciadas para oponerse a los operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump en ciudades como Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos residentes, Alex Pretti y Renee Good, en las últimas semanas.

Agentes federales en Eugene, Oregon, usaron gas lacrimógeno el viernes después de que un grupo de manifestantes rompió cristales y trató de ingresar a un edificio federal cerca del centro de la ciudad. La policía municipal le ordenó a la multitud que se dispersara.

Trump publicó el sábado en redes sociales que dependía de las agencias policiales locales el controlar las protestas en sus ciudades. Sin embargo, añadió que le pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que agentes federales se encarguen de resguardar las instalaciones federales.

"Por favor, tengan en cuenta que le pedí al ICE y/o a la Patrulla Fronteriza que sean muy contundentes en el resguardo de la propiedad del gobierno federal. Nadie le escupirá en la cara a nuestros agentes, nadie golpeará ni pateará los faros de nuestros vehículos, y nadie le arrojará piedras o ladrillos a nuestros vehículos, o a nuestros guerreros patriotas", escribió Trump. "Si ocurre, esas personas sufrirán una consecuencia igual o mayor".

Wilson indicó que Portland impondría una cuota a las instalaciones de detención que usen agentes químicos.

El gobierno federal "debe, y será, responsabilizado", advirtió el alcalde. "A quienes continúan tomando estas decisiones repugnantes, vayan a casa, mírense al espejo y pregúntense por qué rociaron gases sobre niños".