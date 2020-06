Alemania usará app de rastreo para prevenir contagios de Covid-19

Una de las mejores maneras que las autoridades de mundo están encontrando para controlar los posibles contagios de coronavirus Covid-19 y retomar actividades manteniendo la seguridad de la población son las aplicaciones de rastreo, tendencia a la que Alemania acaba de unirse. Corona-Warn-App, disponible para dispositivos Apple y Android, utiliza tecnología Bluetooth para medir los contactos cercanos entre las personas y emite una advertencia en caso de que uno de ellos dé positivo a Covid-19.

Como ya ha sucedido en otros casos la app ha recibido críticas por parte de especialistas en la protección de datos pues, aunque Ulrich Kelber, quien supervisó el desarrollo de la tecnología en Alemania, dijo que si bien no veía ninguna razón para desaconsejar la descarga de la aplicación el requisito de que los usuarios llamaran a una línea directa para confirmar su contagio de Covid-19 o solicitar ayuda comprometía su anonimato. Otra de las críticas que ha recibido la aplicación es que solo algunos proveedores de salud alemanes proporcionarán a los pacientes un código QR que pueden escanear para certificar una infección.

También se han topado con que los proveedores de transporte público y propietarios de tiendas están exigiendo a los pasajeros o clientes demostrar que han instalado la aplicación. Pese a que las autoridades pidieron no hacerlo. Cabe recordar que Alemania ya había lanzado una aplicación similar en abril, sin embargo su uso fue abandonado tras una protesta de los activistas de privacidad de datos.

La nueva versión, según dieron a conocer las autoridades, fue desarrollada por SAP y Deutsche Telekom y supervisada por expertos en seguridad cibernética de institutos de investigación alemanes. Los desarrolladores aseguraron que, antes de estar disponible de manera masiva, la app fue puesta a prueba y mejorada gracias a los más de 2 mil informes que recibieron sobre lo que podrían mejorar o cambiar. Pero para demostrar su verdadera efectividad es necesario que al menos el 60% de la población en Alemania descargue la app. Por ello es que el gobierno lanzó una campaña para convencer a los ciudadanos que tienden a tener grandes dudas sobre la privacidad de su información.

El uso de la aplicación es completamente voluntario, y aquellos que la descargan no pueden verse obligados a cargar los resultados de su prueba Covid-19, incluso si son positivos, por lo que su verdadera utilidad aún está en entredicho. Aun así se está trabajando para que la app esté disponible en más países de la Unión Europea, empezando con Francia. Y no son los únicos que están probando esta medida Suiza, Irlanda y Austria tienen sus propias apps y se especula que Japón presentará algo similar de la mano de Microsoft.