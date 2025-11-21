Alerta en California por lluvias torrenciales

LOS ÁNGELES (AP) — Lluvias torrenciales empaparon partes del sur de California el viernes, lo que llevó a nuevas advertencias de inundaciones repentinas en una región que está cerca de establecer un récord de precipitaciones para noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Antes del amanecer del viernes, se advirtió a los residentes sobre inundaciones repentinas en calles, arroyos y riachuelos, así como posibles deslizamientos de tierra en varias partes de los condados Los Ángeles y Orange. En la costa de Huntington Beach, la lluvia fluía por algunas calles como un arroyo.

Las advertencias más recientes de inundaciones repentinas del Servicio Meteorológico Nacional cubrieron áreas que se extienden desde el centro de Los Ángeles y Santa Mónica hasta Mission Viejo en el condado Orange. Algunos vehículos quedaron atrapados en aguas de inundación cerca de Culver City antes del amanecer del viernes, indicó el servicio meteorológico.

En Huntington Beach, la anegación prácticamente había desaparecido para la mañana del viernes. Un vecindario permaneció inundado después que un estanque local se desbordara, derramando agua en las calles y dejando varados a autos estacionados.

Una serie de tormentas que comenzó el 13 de noviembre ha desatado cantidades copiosas de lluvia, más de cuatro veces la cantidad normal que típicamente cae en noviembre en el centro de Los Ángeles, según informes del servicio meteorológico.

En un noviembre normal, el centro de Los Ángeles suele recibir dos centímetros (0,78 pulgadas) de lluvia, pero ya ha visto alrededor de 8,9 centímetros (3,5 pulgadas) este mes.

El condado Santa Bárbara ha sido un imán para la humedad. En partes de las montañas de Santa Ynez se han registrado más de 38 centímetros (15 pulgadas) de lluvia este mes, resaltó el servicio meteorológico.

Las autoridades culpan a un potente río atmosférico de causar al menos media docena de muertes a principios de este mes cuando atravesaba gran parte de California. Las lluvias intensas también traen la amenaza de deslizamientos de tierra en áreas que fueron recientemente devastadas por incendios forestales.

Los ríos atmosféricos son bandas largas y relativamente estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen a través del cielo, transportando gran parte de la humedad desde los trópicos hasta las latitudes del norte.