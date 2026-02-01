Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia

BRUSELAS (AP) — Los aliados europeos y Canadá están invirtiendo miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania, y han prometido aumentar masivamente sus presupuestos para defender sus territorios.

Pero a pesar de esos esfuerzos, la credibilidad de la OTAN como una fuerza unificada bajo el liderazgo de Estados Unidos ha sufrido un gran golpe en el último año, en el que que la confianza dentro de la organización militar de 32 naciones se ha erosionado.

La brecha ha sido más evidente con las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, un miembro de la OTAN, Dinamarca. Más recientemente, los comentarios despectivos de Trump sobre las tropas de sus aliados de la OTAN en Afganistán provocaron más indignación.

Aunque la tensión sobre Groenlandia se ha calmado por ahora, las disputas internas han socavado seriamente la capacidad de la mayor alianza de seguridad del mundo para disuadir a sus adversarios, dicen los analistas.

La crisis de Groenlandia "importa porque cruzó una línea que no se puede deshacer", afirmó en un informe Sophia Besch, del grupo de expertos Carnegie Europe. "Incluso sin fuerza o sanciones, esa ruptura debilita la alianza de manera duradera".

Las tensiones no han pasado desapercibidas en Rusia, la mayor amenaza de la OTAN.

Cualquier disuasión a Rusia depende de asegurar que el presidente Vladímir Putin esté convencido de que la OTAN tomará represalias si expande su guerra más allá de Ucrania. En este momento, eso no parece ser el caso.

"Es un gran trastorno para Europa, y lo estamos observando" señaló la semana pasada el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Tensiones acumuladas

Criticados por los líderes de Estados Unidos durante décadas por su bajo gasto en defensa, y atacados implacablemente bajo Trump, los aliados europeos y Canadá acordaron en julio mejorar significativamente sus partidas e invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa.

La promesa tenía como objetivo que Trump dejara de presionar. Los aliados gastarían tanto de su producción económica en defensa básica como Estados Unidos, alrededor del 3,5% del PIB, para 2035, más un 1,5% adicional en proyectos relacionados con la seguridad, como la modernización de puentes, aeropuertos y puertos marítimos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado esas promesas como un signo de la robusta salud y poderío militar de la OTAN. Recientemente dijo que "fundamentalmente gracias a Donald J. Trump, la OTAN es más fuerte que nunca".

Aunque una gran parte de su trabajo es asegurar que Trump no retire a Estados Unidos de la OTAN, como ha amenazado ocasionalmente, su adulación al líder estadounidense a veces ha generado preocupación. Rutte se ha negado rotundamente a hablar sobre la brecha sobre Groenlandia.

El Artículo 5 en juego

La Organización del Tratado del Atlántico Norte se formó en 1949 para contrarrestar la amenaza de seguridad que representaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y su disuasión se basa en una fuerte presencia de tropas estadounidenses en Europa.

La alianza se basa en el compromiso político de que un ataque a un aliado debe ser respondido por todos ellos: la garantía de seguridad colectiva consagrada en el Artículo 5 de su reglamento.

Se basa en la creencia de que los territorios de los 32 aliados deben permanecer intactos. Los planes de Trump sobre Groenlandia atacan ese mismo principio, aunque el Artículo 5 no se aplica en disputas internas porque sólo puede activarse por unanimidad.

"En lugar de fortalecer nuestras alianzas, las amenazas contra Groenlandia y la OTAN están socavando los propios intereses de Estados Unidos", escribieron dos senadoras estadounidenses, la demócrata Jeanne Shaheen y la republicana Lisa Murkowski, en un artículo de opinión en el New York Times.

"Las sugerencias de que Estados Unidos se apoderaría o coaccionaría a los aliados para vender territorio no proyectan fuerza. Señalan imprevisibilidad, debilitan la disuasión y dan a nuestros adversarios exactamente lo que quieren: prueba de que las alianzas democráticas son frágiles e inestables", dijeron.

Incluso antes de que Trump intensificara sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, sus aliados europeos nunca estuvieron completamente convencidos de que él los defendería si fueran atacados.

Trump ha dicho que tampoco cree que los aliados lo ayudarían a él, y recientemente provocó más enojo cuando cuestionó el papel de las tropas europeas y canadienses que lucharon y murieron junto a los estadounidenses en Afganistán. El presidente luego se retractó parcialmente de sus comentarios.

En testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desestimó las críticas de que Trump ha socavado la alianza.

"Cuanto más fuertes sean nuestros socios en la OTAN, más flexibilidad tendrá Estados Unidos para asegurar nuestros intereses en diferentes partes del mundo", dijo. "Eso no es un abandono de la OTAN. Esa es una realidad del siglo XXI y un mundo que está cambiando ahora".

Una Rusia difícil de disuadir

A pesar de las conversaciones de la OTAN sobre un aumento del gasto, Moscú parece no estar disuadido. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo esta semana que "se ha vuelto dolorosamente claro que Rusia seguirá siendo una gran amenaza de seguridad a largo plazo".

"Estamos defendiendo ataques cibernéticos, sabotajes contra infraestructura crítica, interferencia extranjera y manipulación de información, intimidación militar, amenazas territoriales e intromisión política", dijo el miércoles.

Funcionarios de toda Europa han informado sobre actos de sabotaje y vuelos misteriosos de drones sobre aeropuertos y bases militares. Identificar a los culpables es difícil, y Rusia niega responsabilidad.

En un discurso de fin de año, Rutte advirtió que Europa está en riesgo inminente.

"Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa, y debemos estar preparados para la escala de guerra que nuestros abuelos o bisabuelos soportaron", dijo.

Mientras tanto, en Rusia, Lavrov dijo que la disputa sobre Groenlandia anunciaba una "crisis profunda" para la OTAN.

"Era difícil imaginar antes que algo así pudiera suceder", dijo Lavrov a los periodistas, mientras contemplaba la posibilidad de que "un miembro de la OTAN vaya a atacar a otro miembro de la OTAN".

Los medios estatales rusos se burlaron de la "ira impotente" de Europa sobre los planes de Trump en Groenlandia, y el enviado presidencial de Putin declaró que "la unidad transatlántica ha terminado".

Duda sobre las tropas estadounidenses

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunirá con sus homólogos en la OTAN el 12 de febrero. Hace un año sorprendió a los aliados al advertir que las prioridades de seguridad de Estados Unidos están en otro lugar y que ahora Europa debe cuidar de sí misma.

La seguridad en la región ártica, donde se encuentra Groenlandia, estará en lo alto de la agenda. No está claro si Hegseth anunciará una nueva reducción de las tropas estadounidenses en Europa, que son centrales para la disuasión de la OTAN.

La falta de claridad sobre esto también ha alimentado la duda sobre el compromiso de Estados Unidos con sus aliados. En octubre, la OTAN se enteró de que hasta 1.500 tropas estadounidenses serían retiradas de un área fronteriza con Ucrania, lo que enfureció a la aliada Rumania.

Un informe del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea advirtió la semana pasada que, aunque es poco probable que las tropas estadounidenses desaparezcan de la noche a la mañana, las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea significan que "el edificio de disuasión se vuelve más inestable".

"Europa se ve obligada a enfrentar una realidad más dura", escribieron los autores, Veronica Anghel y Giuseppe Spatafora. "Los adversarios comienzan a creer que pueden sondear, sabotear y escalar sin desencadenar una respuesta unificada".