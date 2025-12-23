Alianza de Mali, Burkina Faso y Níger anuncia operaciones conjuntas para combatir extremismo en Sahel

BAMAKO, Mali (AP) — El líder de una alianza de Mali, Burkina Faso y Níger declaró que el lanzamiento de un batallón conjunto "debe ser seguido por operaciones a gran escala en los próximos días" en una región asolada por el extremismo mortal.

El líder de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, no dio detalles en sus comentarios tras ser nombrado nuevo jefe de la Alianza de Estados del Sahel, cuyos tres miembros liderados por militares se retiraron del bloque regional de África Occidental este año. La alianza se formó en 2023.

Mali, Burkina Faso y Níger son los más afectados en momentos en que la vasta región del Sahel al sur del Sahara se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para el extremismo, con grupos armados vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico. Los tres países han experimentado golpes de Estado en los últimos años y han luchado con fuerzas de seguridad sobrecargadas.

Los líderes de los países acordaron en una cumbre reforzar los lazos de seguridad y económicos, días después del lanzamiento el fin de semana del batallón militar conjunto con el propósito de combatir a los grupos armados. Se espera que cuente con 5.000 efectivos.

La alianza ha "puesto fin a todas las fuerzas de ocupación en nuestros países", declaró el líder de la junta de Níger, Abdourahamane Tchiani, aludiendo a las decisiones de los estados miembros de expulsar a socios de larga data como Francia y Estados Unidos.

"Ningún país o grupo de interés decidirá más por nuestros países", añadió Tchiani.

Sin embargo, Mali, Burkina Faso y Níger ahora han recurrido a Rusia como un importante aliado de seguridad.

La compleja crisis de seguridad del Sahel sigue siendo "muy difícil de derrotar" sin importar quién esté involucrado con la alianza, observó Rida Lyammouri, especialista en el Sahel del instituto Policy Center for the New South en Marruecos.

La segunda cumbre anual muestra una creciente colaboración entre los tres países a pesar de las relaciones fracturadas y las sanciones relacionadas con los golpes de Estado, apuntó Ulf Laessing, jefe del programa Sahel en la Fundación Konrad Adenauer.

La alianza "goza de popularidad entre los ciudadanos de los tres países" y está tratando de mantener el impulso profundizando la cooperación más allá de las operaciones militares transfronterizas, señaló Laessing.