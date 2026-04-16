Alto al fuego inicia en Líbano tras semanas de combates con Israel

BEIRUT, Líbano (AP) — Un alto al fuego de 10 días comenzó el viernes en Líbano, lo que podría pausar los combates entre Israel y la milicia de Hezbollah, e impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra.

Alto al fuego entre Israel y Líbano: detalles y reacciones

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo como un alto al fuego entre Israel y Líbano. Sin embargo, Israel no ha estado combatiendo con el ejército de Líbano, sino con la milicia de Hezbollah, que no formaba parte formal del acuerdo.

Ráfagas de disparos resonaron por todo Beirut mientras los residentes disparaban al aire poco después de la medianoche del jueves para celebrar el inicio de la tregua.

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Familias desplazadas comenzaron a trasladarse hacia el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut, a pesar de las advertencias de los funcionarios de no intentar regresar a sus hogares hasta que quedara claro si el alto al fuego se mantendría.

Antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que aceptó el alto al fuego "para impulsar" los esfuerzos de paz con Líbano, pero afirmó que las tropas israelíes no se retirarían.

El ejército israelí ha librado feroces batallas con Hezbollah en la zona fronteriza mientras avanzaban hacia el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios israelíes han llamado una "zona de seguridad". Netanyahu, en su discurso en video, dijo que se extenderá 10 kilómetros (6 millas) dentro de Líbano.

"Ahí es donde estamos, y no nos vamos", afirmó.

Hezbollah dijo que la "ocupación israelí en nuestra tierra otorga a Líbano y a su pueblo el derecho a resistirla, y este asunto se determinará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos", una postura que podría complicar el alto al fuego.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, según el acuerdo alcanzado entre las dos partes, Israel se reserva el derecho de defenderse "en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso". Pero por lo demás, Israel "no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales".

La redacción indica que Israel se reserva la libertad de atacar a voluntad, como lo hizo en los meses posteriores al alto al fuego que puso fin a la guerra anterior. Esta vez, Hezbollah dijo que respondería a cualquier ataque de Israel.

No está claro cuándo el millón de personas desplazadas en Líbano por la guerra podrá regresar a sus hogares de manera segura.

Hezbollah siguió disparando cohetes contra el norte de Israel hasta al inicio del alto al fuego. Las sirenas de alerta sonaron en algunas localidades fronterizas frecuentemente atacadas menos de 10 minutos antes de la medianoche. Muchos residentes dijeron que el acuerdo los hacía sentirse abandonados por el gobierno israelí, ya que quedaban vulnerables nuevamente.

Diplomacia y mediación internacional en el conflicto

El acuerdo se concretó tras una reunión entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington y una oleada de llamadas telefónicas posteriores de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, según un funcionario de la Casa Blanca.

Las conversaciones fueron las primeras conversaciones diplomáticas directas entre los dos países en décadas, que han estado técnicamente en guerra desde que Israel fue establecido en 1948. Hezbollah se había opuesto a conversaciones directas entre Líbano e Israel.

Trump habló el miércoles por la noche con Netanyahu, quien aceptó un alto al fuego con ciertos términos, según el funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Rubio luego llamó al presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien se sumó. Trump luego habló con Aoun, y nuevamente con Netanyahu.

El Departamento de Estado trabajó con ambos gobiernos para formular un memorando de entendimiento para la tregua.

Trump invitó a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para lo que dijo serían "las primeras conversaciones significativas" entre los países desde 1983, cuando firmaron un acuerdo que decía que Líbano reconocería formalmente a Israel, e Israel se retiraría de Líbano. El acuerdo se vino abajo durante la guerra civil de Líbano y fue rescindido formalmente un año después.

"Ambas partes quieren paz, y creo que eso sucederá, rápidamente", escribió Trump en redes sociales.

Un funcionario de Hezbollah dijo que el alto al fuego fue resultado de las negociaciones de Irán con Estados Unidos, en las que Irán había insistido en que Líbano fuera incluido en su propio alto al fuego, y se concretó con la mediación de Pakistán. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del parlamento de Irán como parte de las gestiones internacionales para presionar por una extensión de un alto al fuego que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

No estaba claro si las labores diplomáticas podrían conducir a un acuerdo duradero antes de que el alto al fuego termine la próxima semana.

La televisión estatal iraní no proporcionó detalles sobre la reunión entre el general Munir y Qalibaf, el principal negociador de Irán.

No hubo comentarios hasta el momento de Pakistán, que se ha convertido en un mediador clave después de albergar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre las partes.

La Casa Blanca dijo que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente tendría lugar en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si reanudar las negociaciones. El frágil alto al fuego se mantiene a pesar de un bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y las amenazas iraníes de atacar puertos en el mar Rojo.

Trump insinuó que el alto al fuego podría extenderse.

"Si estamos cerca de un acuerdo, ¿lo extendería?", dijo Trump en un diálogo con reporteros. "Sí, lo haría".

La guerra ha sacudido los mercados y estremecido la economía global, ya que el transporte marítimo se ha cortado y los ataques aéreos han golpeado infraestructura militar y civil. Los precios del petróleo han caído en medio de esperanzas de un fin de los combates, y las acciones estadounidenses el miércoles superaron récords establecidos en enero.

Funcionarios dicen que EEUU e Irán están avanzando

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, más de 2.100 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares de Estados Unidos.

Incluso mientras el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaban el alto al fuego, funcionarios regionales informaron a la AP que Estados Unidos e Irán tenían un "principio de acuerdo" para extenderlo y permitir más gestiones diplomáticas. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones sensibles.

Los mediadores están presionando por un compromiso sobre tres principales puntos conflictivos: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. El cierre del estrecho por parte de Teherán hizo que los precios del petróleo se dispararan, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio.