Alto el fuego en Gaza se mantiene en segundo día

CIUDAD DE GAZA (AP) — El alto el fuego en Gaza se mantuvo en su segundo día mientras decenas de miles de palestinos desplazados regresaban a sus vecindarios el sábado y los israelíes celebraban la esperada liberación de los rehenes restantes el lunes.

“Gaza está completamente destruida. No tengo idea de dónde deberíamos vivir o adónde ir”, declaró Mahmoud al-Shandoghli en la Ciudad de Gaza mientras las excavadoras comenzaban a retirar los escombros de dos años de guerra. Un niño subió a un edificio destrozado para izar la bandera palestina.

Los israelíes aplaudieron al presidente estadounidense Donald Trump y algunos abuchearon al primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, hablaban ante una manifestación semanal en Tel Aviv que muchos esperaban que fuera la última.

“A los propios rehenes, nuestros hermanos y hermanas: Están ustedes regresando a casa”, declaró Witkoff a la multitud estimada en cientos de miles. Kushner dijo que celebrarían el lunes, cuando el ejército de Israel ha dicho que los 48 rehenes que siguen en Gaza serían liberados. El gobierno cree que unos 20 de ellos siguen vivos. Kushner también señaló el “sufrimiento” en Gaza.

La gente se abrazó y se tomó selfies. Muchos ondearon banderas estadounidenses. “Es un momento realmente feliz, pero sabemos que vendrán momentos increíblemente difíciles”, declaró una persona en la multitud, Yaniv Peretz.

Unos 200 soldados estadounidenses llegaron a Israel para supervisar el alto el fuego con Hamás. Los efectivos establecerán un centro para facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad.

“Este gran esfuerzo se logrará sin botas estadounidenses en el terreno en Gaza”, indicó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército estadounidense. Witkoff, Kushner y Cooper se reunieron con altos funcionarios militares estadounidenses e israelíes en Gaza.

La presidencia egipcia dijo en un comunicado emitido el sábado por la noche que Trump copresidirá en Egipto una “cumbre de paz” el lunes sobre Gaza y Oriente Medio en general. Anteriormente, Francia había confirmado que el presidente Emmanuel Macron visitaría Egipto el lunes.

Nuevos detalles de una copia del acuerdo firmado

Una copia del alto el fuego firmado dice que Hamás debe compartir toda la información relacionada con cualquier cuerpo de rehenes que no sea liberado dentro de las primeras 72 horas, y que Israel proporcionará información sobre los restos de palestinos fallecidos de Gaza retenidos en Israel.

La foto del documento fue obtenida por The Associated Press y su veracidad fue confirmada por dos funcionarios, incluido uno cuyo país fue signatario. Ambos solicitaron anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones. Estados Unidos no confirmó si era auténtico.

Hamás e Israel compartirán la información a través de un mecanismo apoyado por mediadores y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). También se asegurará de que todos los rehenes sean exhumados y liberados.

El acuerdo dice que los mediadores y el CICR facilitarán el intercambio de los rehenes y prisioneros sin ceremonias públicas ni cobertura mediática.

Israel liberará a unos 250 palestinos que cumplen condenas, así como a unas 1.700 personas capturadas en Gaza en los últimos dos años y retenidas sin cargos. El Servicio de Prisiones de Israel indicó el sábado que los prisioneros han sido trasladados a instalaciones de deportación en las prisiones de Ofer y Ktzi’ot, “esperando instrucciones del escalón político”.

Toneladas de alimentos desesperadamente necesarios

Los grupos de asistencia instaron a Israel a reabrir más cruces para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Un funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos, informó que Israel ha aprobado la ampliación de las entregas de ayuda a partir del domingo.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que estaba listo para restaurar 145 puntos de distribución de alimentos. Antes de que Israel cerrara Gaza en marzo, las agencias de la ONU proporcionaban alimentos en 400 puntos de distribución.

Aunque el cronograma sigue sin estar claro, los palestinos podrán acceder a alimentos en más ubicaciones de las que podían a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, un organismo respaldado por Estados Unidos e Israel que había operado cuatro ubicaciones desde que asumió la distribución a finales de mayo.

Unas 170.000 toneladas métricas de ayuda alimentaria han sido posicionadas en países vecinos esperando el permiso de Israel.

El futuro de Gaza

Aún quedan dudas sobre quién gobernará Gaza a medida que las tropas israelíes se retiren gradualmente del territorio y si Hamás se desarmará, como contempla el acuerdo.

Netanyahu, quien suspendió de forma unilateral una tregua en marzo, ha sugerido que podrían reanudar la ofensiva si Hamás no abandona las armas. Ha prometido que la siguiente etapa incluirá el desarme del grupo insurgente.

La magnitud de la destrucción en el enclave probablemente se hará más clara a medida que el alto el fuego se mantenga. Y se espera que el número de fallecidos aumente a medida que se encuentren más cadáveres.

Un responsable del Hospital de Shifa, en el norte de Gaza, dijo a la AP que en las últimas 24 horas habían recibido 45 cuerpos sacados de entre los escombros en la Ciudad de Gaza. El gerente, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, apuntó que esos muertos llevan entre varios días y dos semanas desaparecidos.

Nuevos arreglos de seguridad

El plan inicial de 20 puntos propuesto por el mandatario norteamericano Donald Trump contempla que Israel mantenga una presencia militar indefinida dentro del enclave, a lo largo de la frontera. Una fuerza internacional, compuesta en gran medida por tropas de países árabes y musulmanes, sería la responsable de la seguridad interna, aunque el calendario no está claro.

El presidente egipcio Abdel-Fatá el-Sisi pidió el sábado el despliegue en Gaza de una fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El ejército israelí afirmó que continuará operando de manera defensiva desde aproximadamente el 50% de Gaza que aún controla después de retirarse a las líneas acordadas.

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo a funcionarios israelíes el viernes que Washington establecerá un centro en Israel para coordinar asuntos relacionados con Gaza hasta que haya un gobierno permanente, de acuerdo con un resumen de la reunión realizado por uno de los asistentes y obtenido por la AP. Otro funcionario, que no estaba autorizado para hablar con la prensa, confirmó el contenido del documento.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando alrededor de 250 rehenes.

En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, que no diferencia entre víctimas civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

La guerra también ha desencadenado otros conflictos en la región y provocó protestas en todo el mundo y acusaciones de genocidio que Israel niega.