Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se pronuncia ante la tensión generada por las amenazas de EU.

Por El Universal

Enero 12, 2026 07:46 p.m.
A
Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Tras concretarse la llamada entre los presidentes de México y de Estados Unidos por la amenaza de que comenzaría ataques por tierra contra los narcos en territorio mexicano, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que debe haber "coordinación sin subordinación".

En un comunicado, el presidente del organismo que agrupa al sector terciario, Octavio de la Torre, dijo que no pueden permitirse acciones unilaterales.

Añadió que "elevar la tensión impacta inversión, turismo y cadenas de suministro; ofrece al sector productivo como interlocutor para sostener estabilidad y legalidad".

Al referirse a la conversación telefónica entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que otro líder de los comerciantes "respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación: sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares".

Dijo que la agenda bilateral debe traducirse en acciones concretas que protejan a las comunidades y a la economía formal, por ejemplo, debe haber cooperación verificable contra redes criminales, con prioridad en reducción del tráfico de drogas y flujos ilícitos.

Agregó que se requiere "certeza para el comercio legal y la inversión, evitando escalamiento retórico que afecte cadenas de suministro, turismo y empleo", así como participación del sector productivo como aliado, a través de mecanismos de interlocución económica y territorial.

