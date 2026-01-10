logo pulso
Amenaza Irán con fuerte represión a manifestantes

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Amenaza Irán con fuerte represión a manifestantes

DUBÁI, EAU.- El líder supremo de Irán dio a entender el viernes que las fuerzas de seguridad tomarán medidas drásticas contra los manifestantes, en un desafío directo a la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar a quienes protestan pacíficamente, mientras el número de muertos aumentó a al menos 62.

El ayatolá Ali Jamenei criticó a Trump por tener las manos "manchadas con la sangre de los iraníes", mientras sus seguidores gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" en imágenes distribuidas por la televisión estatal iraní. Más tarde, la prensa estatal se refirió repetidamente a los manifestantes como "terroristas", preparando el terreno para una posible represión violenta como otras movilizaciones.

