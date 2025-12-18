Amenaza Trump bloqueo petrolero en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está amenazando con bloquear las ventas de petróleo de Venezuela, una medida que podría devastar a un país que lleva años lidiando con una crisis que no deja de agravarse.

El panorama intensificó la ansiedad colectiva sobre el futuro de su país el miércoles. Pero curtidos por años de desafíos políticos, sociales y económicos, también lo están tratando como otro contratiempo, aun cuando podría traer de vuelta la escasez de alimentos, gasolina y otros bienes que ha definido al país en la última década.

"Bueno, ya hemos tenido tantas crisis, falta de tantas cosas —de comida, de gasolina— que algo más, mira, ya uno... no preocupa", expresó Milagro Viana mientras esperaba para tomar un autobús en Caracas, la capital.

Más presión

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump dijo el martes que ordenaría el bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirigen a Venezuela, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo.

La escalada de Trump se produjo después de que las fuerzas estadounidenses se apoderaron la semana pasada de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, una acción inusual que se dio en el contexto de un aumento en el contingente naval estadounidense en la región.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce casi 1 millón de barriles al día. La economía del país depende de la industria petrolera, de la cual exporta más del 80% de su producción.

Desde que el gobierno de Trump comenzó a imponer sanciones petroleras al país en 2017, el gobierno de Maduro ha dependido de una flota clandestina de buques sin bandera para introducir el crudo en las cadenas de suministro mundiales.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Prometió seguir incrementando la presencia militar.