Amenazan en EU con Ley de Insurrección

MINNEAPOLIS, Minnesota.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis para realizar redadas migratorias.

La amenaza se hizo un día después de que un hombre fuera herido de bala por un agente de inmigración que fue atacado con una pala y un palo de escoba. Ese tiroteo aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la Ley de Insurrección, una ley que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército o federalizar la Guardia Nacional para hacer trabajos policiales a nivel nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que sólo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese otro gran estado", escribió Trump en redes sociales.

Los presidentes han invocado la Ley de Insurrección más de dos docenas de veces, la más reciente en 1992 por el presidente George HW Bush para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, respondió a la publicación de Trump diciendo que impugnaría cualquier despliegue en los tribunales. También ya presentó una demanda para tratar de detener la ampliación de operativos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que dice haber realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre. El ICE es una agencia del DHS.

"Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Detenga esta campaña de represalia. Esto no es lo que somos", dijo en X el gobernador demócrata, Tim Walz.

Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteo

En Minneapolis, el humo llenó las calles el miércoles por la noche cerca del lugar del tiroteo más reciente, mientras agentes federales con máscaras antigás y cascos lanzaban gas lacrimógeno a una pequeña multitud, y los manifestantes lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal mató a tiros a Renee Good el 7 de enero. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que se vayan.