AMIA respalda arancel del 50% a importación de autos chinos

El gobierno propone incrementar aranceles a productos chinos y la industria automotriz respalda las medidas

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 05:35 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) considera positiva la iniciativa del gobierno federal para elevar a 50% el arancel que pagan los autos importados de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, como China.

Como parte de las reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, presentada por el Ejecutivo Federal esta semana, se propone incrementar aranceles a autopartes, autos ligeros, confecciones, productos siderúrgicos, textiles, papel, cartón, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos procedentes de China y de países con los que México no tiene un tratado comercial.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar la libre competencia en condiciones de mercado, fomentar las inversiones bajo el marco del Plan México e impulsar a las empresas que creen e invierten en México, considera AMIA.

"La medida asegura que cualquier empresa que participe en el mercado mexicano lo haga bajo condiciones equitativas, en apego al marco legal y regulatorio.

"Así como a garantizar la continuidad de inversiones, generación de empleos de calidad, derrama económica nacional, garantías al consumidor y transparencia en la información del sector", afirmó AMIA, en un comunicado.

La industria automotriz agregó que se mantendrá pendiente del proceso legislativo, y reiteró su disposición de diálogo con las autoridades.

La propuesta del gobierno federal también contempla aranceles de 35% para todas las importaciones de motocicletas, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, calzado, productos de marroquinería, aluminio y remolques.

Con ello, México incrementa el arancel al nivel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), de acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

Ayer, Ebrard comentó que los autos chinos pagan un arancel de 20%, pero se subirá al máximo permitido por la OMC, que es de 50%.

También se apoyará a la industria de autopartes mexicana, una de las más importantes del país, porque también se están importando autopartes con precios debajo de inventario.

El Universal

