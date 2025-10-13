logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

ANAM lanza aplicación para rastrear combustibles y combatir huachicol fiscal

La Agencia Nacional de Aduanas de México presenta innovadora herramienta para seguir el rastro de los combustibles y prevenir el contrabando

Por El Universal

Octubre 13, 2025 05:32 p.m.
A
ANAM lanza aplicación para rastrear combustibles y combatir huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Autoridades aduanales y hacendarias destacaron los avances en el desarrollo de una aplicación digital que permitirá rastrear la ruta de los combustibles en todo el país, con el objetivo de combatir el huachicol fiscal.

En reunión con las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, para analizar la minuta de reforma a la Ley Aduanera, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), explicó que se trabaja en un sistema integral que permitirá conocer desde el ingreso de los combustibles al país hasta su distribución en gasolinerías.

"Se está elaborando una aplicación que nos va a permitir saber exactamente todo el rumbo que lleva cada combustible, cada pipa, cada barco, cuándo llega, qué cantidad llegó, a dónde se fue, lo mismo que toda la producción de los productos petrolíferos de Pemex, que también va a entrar dentro de esta aplicación, precisamente para saber el destino de todas las mercancías y saber la trazabilidad, que así se le llama principalmente, de todo el combustible.

"Eso nos va a ayudar a tener la certeza de que si vemos que hay demasiado combustible y no se tiene su origen, ya vamos a saber que está habiendo contrabando y podremos atacar ese rubro", aseguró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario detalló que este esfuerzo involucra a varias dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina, el Ejército, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Energía y la propia ANAM, con reuniones semanales para consolidar información y garantizar la ruta de los hidrocarburos.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, recordó que la legislación federal contempla responsabilidades y sanciones para los servidores públicos que incurran en conductas irregulares relacionadas con el contrabando, incluidas sanciones económicas, cese y hasta prisión.

Asimismo, reiteró que la Secretaría de Hacienda considera al huachicol fiscal como un tipo de contrabando de hidrocarburos, y subrayó que las acciones que se están implementando buscan reforzar los mecanismos legales para combatir la evasión y el comercio ilegal de combustibles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ANAM lanza aplicación para rastrear combustibles y combatir huachicol fiscal
ANAM lanza aplicación para rastrear combustibles y combatir huachicol fiscal

ANAM lanza aplicación para rastrear combustibles y combatir huachicol fiscal

SLP

El Universal

La Agencia Nacional de Aduanas de México presenta innovadora herramienta para seguir el rastro de los combustibles y prevenir el contrabando

Tormenta tropical Lorenzo se fortalece en el océano Atlántico
Tormenta tropical Lorenzo se fortalece en el océano Atlántico

Tormenta tropical Lorenzo se fortalece en el océano Atlántico

SLP

AP

Vientos máximos de 85 km/h en la tormenta tropical Lorenzo

Opositor cubano José Daniel Ferrer exiliado a pedido de EEUU
Opositor cubano José Daniel Ferrer exiliado a pedido de EEUU

Opositor cubano José Daniel Ferrer exiliado a pedido de EEUU

SLP

AP

El opositor cubano José Daniel Ferrer parte hacia Estados Unidos a petición del gobierno estadounidense.

Propuesta de Trump para la paz en Oriente Medio
Propuesta de Trump para la paz en Oriente Medio

Propuesta de Trump para la paz en Oriente Medio

SLP

AP

El presidente egipcio destaca la importancia de la propuesta de Trump para la paz en la región.