Aniversario del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio revive la división política

WASHINGTON (AP) — Hace cinco años, frente a la Casa Blanca, el entonces presidente saliente Donald Trump le pidió a una multitud de sus seguidores que se dirigieran al Capitolio —“y yo estaré allí con ustedes”— en protesta mientras el Congreso confirmaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden en 2020.

Poco tiempo después, el mundo observó cómo la sede del poder de Estados Unidos se sumía en el caos, y la democracia pendía de un hilo.

En el quinto aniversario del 6 de enero de 2021, no hay ningún evento oficial para conmemorar lo que sucedió ese día, cuando la muchedumbre avanzó por la Avenida Pensilvania, se enfrentó a la policía en las barricadas del Capitolio e irrumpió en el interior, mientras los legisladores huían. Los partidos políticos se niegan a acordar una historia en común de los eventos, que fueron transmitidos por todo el mundo. Y la placa oficial en honor a la policía que defendió el Capitolio aún se ha colocado.

En cambio, el hecho mostró las divisiones que aún definen a Washington y al país, y la Casa Blanca emitió un nuevo informe con su propia historia revisada de lo que sucedió.

Durante un largo discurso matutino pronunciado ante los republicanos de la Cámara de Representantes reunidos lejos del Capitolio, en el Centro Kennedy rebautizado con su propio nombre, Trump trasladó la culpa del 6 de enero a los propios agitadores.

El presidente dijo que su intención era solo que sus seguidores fueran “pacífica y patrióticamente” a confrontar al Congreso mientras se certificaba la victoria de Biden. Culpó a los medios de comunicación por centrarse en otras partes de su discurso.

Al mismo tiempo, los demócratas celebraron su propia reunión matutina en el Capitolio, reuniendo a los miembros del comité de la Cámara que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 para un panel de discusión. Recordar la historia del día es importante, dijeron, para prevenir lo que el representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, advirtió que era el “proyecto orwelliano de olvido” del Partido Republicano.

Y el exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, convocó una marcha al mediodía para recrear los pasos de los insurrectos desde la Casa Blanca hasta el Capitolio para honrar a la partidaria de Trump, Ashli Babbitt, y a otros que murieron en el asedio del 6 de enero y sus secuelas. Más de 100 personas se reunieron, entre ellas, la madre de Babbitt.

Tarrio y otras personas presionan al gobierno de Trump para que castigue a los funcionarios que investigaron y procesaron a los amotinados del 6 de enero. Él fue sentenciado a 22 años de prisión por conspiración sediciosa por haber orquestado el ataque, y es uno de los más de 1.500 acusados que lograron evadir el castigo cuando Trump emitió un indulto general al volver a la Casa Blanca el año pasado.

“Deberían ser despedidos y procesados”, dijo Tarrio a la multitud antes de que llegaran al Capitolio, enfrentándose en el camino a contramanifestantes, y cantaran el Himno Nacional.

En su nuevo informe, la Casa Blanca destacó el trabajo que el presidente ya ha hecho para liberar a los acusados y culpó a los demócratas por certificar la victoria electoral de Biden.

Ecos de 2021

Este importante aniversario tiene lugar mientras la atención se centra en otras partes, particularmente después de la sorprendente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de Estados Unidos, y los planes de Trump para tomar el control del país y apuntalar su vasta industria petrolera, una nueva e impactante era de expansionismo estadounidense.

“Estas personas en el gobierno quieren dar lecciones al mundo sobre democracia mientras socavan el estado de derecho en casa, como se nos recordará poderosamente a todos”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, en la víspera del aniversario.

En respuesta a las solicitudes de comentarios sobre el retraso en la colocación de la placa en honor a la policía del Capitolio, como exige la ley, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo en un comunicado emitido la víspera del aniversario que el estatuto “no es implementable”, y propuso alternativas que “tampoco cumplen con el estatuto”.

Los demócratas reviven un antiguo comité, los republicanos lideran uno nuevo

En la audiencia matutina en el Capitolio, los legisladores escucharon a distintos testigos y otras personas, como el exagente de la Policía del Capitolio, Winston Pingeon, quien dijo que de niño siempre soñó con ser policía. Pero ese día, pensó que iba a morir en medio del caos en los escalones del Capitolio.

“Imploro a Estados Unidos que no olvide lo que sucedió”, dijo, “creo que la gran mayoría de los estadounidenses tenemos mucho más en común que lo que nos separa”.

También habló Pamela Hemphill, una insurrecta que rechazó el indulto de Trump, culpó al presidente por la violencia y silenció a la sala mientras se disculpaba con el agente sentado a su lado en la mesa de testigos, conteniendo las lágrimas.

“No puedo permitir que no sean reconocidos, que se mienta sobre ellos”, dijo Hemphill refiriéndose a la policía que, según ella, también le salvó la vida cuando cayó y fue pisoteada por la multitud. “Hasta que pueda ver esa placa colgada, no habré terminado”.

Una de las personas cuyo testimonio se esperaba era el exrepresentante de Illinois Adam Kinzinger, quien, junto con la exrepresentante Liz Cheney de Wyoming fueron los dos miembros republicanos del panel que investigó los esfuerzos de Trump para revocar la victoria de Biden. Cheney, quien perdió su propia candidatura a la reelección ante un contendiente respaldado por Trump, no apareció. La presidenta emérita Nancy Pelosi instó al país a alejarse de una cultura de mentiras y violencia que, según ella, envía el mensaje equivocado sobre la democracia.

El representante republicano de Georgia, Barry Loudermilk, designado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson de Luisiana, como director de un nuevo comité que investigará otras teorías sobre lo que sucedió el 6 de enero, descalificó la sesión del martes como un “ejercicio partidista” diseñado para perjudicar a Trump y sus aliados.

Muchos republicanos rechazan la narrativa de que Trump provocó el ataque del 6 de enero, y Johnson, antes de convertirse en presidente de la Cámara, había encabezado impugnaciones a las elecciones de 2020. Fue uno de los cerca de 130 legisladores republicanos que votaron ese día para rechazar los resultados presidenciales de algunos estados.

En cambio, se han centrado en los fallos de seguridad en el Capitolio, desde el tiempo que tardó la Guardia Nacional en llegar al lugar hasta el hecho de que las unidades caninas de la policía no lograran descubrir las bombas de tubo encontradas ese día fuera de las sedes de los partidos republicano y demócrata. El FBI arrestó a un hombre de Virginia sospechoso de colocar los explosivos, quien declaró a los investigadores el mes pasado que creía que alguien necesitaba hablar por quienes creían que las elecciones de 2020 fueron robadas, según las autoridades.

“El Complejo del Capitolio no es más seguro hoy de lo que era el 6 de enero”, señaló Loudermilk en una publicación en redes sociales. “Mi Subcomité Selecto sigue comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas y garantizando que los fallos de seguridad que ocurrieron el 6 de enero y la investigación partidista que siguió nunca vuelvan a suceder”.

Secuelas de la insurrección

Cinco personas murieron en el asedio al Capitolio y sus secuelas, entre ellas, Babbitt, quien fue abatida a tiros por la policía mientras intentaba trepar por la vidriera de una puerta cerca de la Cámara de Representantes, y el agente del Capitolio Brian Sicknick, que murió más tarde después de enfrentarse a la multitud. Varios agentes del orden fallecieron más tarde, algunos por suicidio.

El Departamento de Justicia acusó a Trump de cuatro cargos en una conspiración para defraudar a los votantes con sus afirmaciones de que la elección fue amañada en el período previo al ataque.

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, dijo a los legisladores el mes pasado que el motín en el Capitolio “no ocurre” sin Trump. Terminó abandonando el caso una vez que éste fue reelegido presidente, adhiriéndose a las pautas del departamento contra el enjuiciamiento de un presidente en funciones.

El mandatario, quien nunca llegó al Capitolio ese día mientras se refugiaba en la Casa Blanca, fue acusado por la Cámara de Representantes del único cargo de haber incitado a la insurrección. El Senado lo absolvió después de que los principales senadores republicanos dijeron que creían que el asunto debía dejarse en manos de los tribunales.

Antes de las elecciones de 2024, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes tienen una amplia inmunidad frente a enjuiciamientos.