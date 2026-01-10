Anuncia Siria alto al fuego en Alepo

ALEPO, Siria.- El Ministerio de Defensa de Siria anunció el viernes un alto el fuego después de tres días de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en la ciudad de Alepo, en el norte del país, que causaron el desplazamiento de más de 140.000 personas.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, no respondieron públicamente al anuncio, y un consejo local kurdo rechazó los exhortos a la evacuación de los combatientes.

El Ministerio explicó en un comunicado que el alto el fuego entró en vigor a las 3:00 de la madrugada en los vecindarios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, y dio a los grupos armados seis para abandonar esas zonas.

Además, indicó que a los insurgentes que se retirarán se les permitirá llevar "armas ligeras personales" y se les escoltará hacia el noreste del país, controlado por las FDS.

El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, recorrió los barrios en disputa con una escolta de fuerzas de seguridad durante la noche.

Pero en las posteriores horas al anuncio ningún combatiente dejó su posición. Los autobuses que esperaban alineados para evacuar a los insurgentes seguían vacíos horas después que venció el plazo.