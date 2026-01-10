logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Anuncia Siria alto al fuego en Alepo

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia Siria alto al fuego en Alepo

ALEPO, Siria.- El Ministerio de Defensa de Siria anunció el viernes un alto el fuego después de tres días de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en la ciudad de Alepo, en el norte del país, que causaron el desplazamiento de más de 140.000 personas.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, no respondieron públicamente al anuncio, y un consejo local kurdo rechazó los exhortos a la evacuación de los combatientes.

El Ministerio explicó en un comunicado que el alto el fuego entró en vigor a las 3:00 de la madrugada en los vecindarios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, y dio a los grupos armados seis para abandonar esas zonas.

Además, indicó que a los insurgentes que se retirarán se les permitirá llevar "armas ligeras personales" y se les escoltará hacia el noreste del país, controlado por las FDS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, recorrió los barrios en disputa con una escolta de fuerzas de seguridad durante la noche.

Pero en las posteriores horas al anuncio ningún combatiente dejó su posición. Los autobuses que esperaban alineados para evacuar a los insurgentes seguían vacíos horas después que venció el plazo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nuevo video capta a mujer antes de ser asesinada por el ICE
Nuevo video capta a mujer antes de ser asesinada por el ICE

Nuevo video capta a mujer antes de ser asesinada por el ICE

SLP

SinEmbargo.mx

Las autoridades y líderes demócratas cuestionan la versión oficial del incidente que terminó con la vida de Renee Nicole

Free Maduro exigen chavistas durante nueva marcha en Caracas
Free Maduro exigen chavistas durante nueva marcha en Caracas

"Free Maduro" exigen chavistas durante nueva marcha en Caracas

SLP

EFE

Movimientos sociales y políticos se unen en protesta por la detención

Jueza de EEUU bloquea cierre de programa de reunificación familiar
Jueza de EEUU bloquea cierre de programa de reunificación familiar

Jueza de EEUU bloquea cierre de programa de reunificación familiar

SLP

AP

Una jueza federal de Estados Unidos detiene temporalmente los planes de cierre del programa de reunificación familiar, afectando a más de 10.000 personas.

Fiscal del condado de Hennepin desafía investigación del FBI sobre tiroteo de Renee Good
Fiscal del condado de Hennepin desafía investigación del FBI sobre tiroteo de Renee Good

Fiscal del condado de Hennepin desafía investigación del FBI sobre tiroteo de Renee Good

SLP

El Universal

Manifestaciones y tensiones en Minneapolis tras tiroteo de Renee Good. Impacto en la comunidad.