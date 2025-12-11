Apagón masivo en Sao Paulo tras vientos devastadores

SAO PAULO (AP) — Más de 1,3 millones de residentes de Sao Paulo seguían sin electricidad el jueves por la noche después de que fuertes vientos provocaron la caída de árboles sobre el tendido eléctrico de la metrópoli brasileña el día anterior. Las autoridades dijeron que casi 400 vuelos fueron cancelados.

La empresa de servicios públicos Enel dijo en un comunicado que había restablecido los servicios a 1,2 millones de sus 2,2 millones de clientes en y alrededor de Sao Paulo, pero que otros 300.000 se quedaron sin luz el jueves.

Enel afirma que el problema fue causado por vientos de aproximadamente 100 kilómetros por hora (62 millas) que comenzaron a azotar la metrópoli desde el miércoles. No proporcionó un plazo para completar todas las reparaciones.

"En algunas partes (de la ciudad) el trabajo está tardando más porque incluye la reconstrucción completa de la red", dijo Enel. La compañía añadió que está ofreciendo generadores a hospitales y clientes que dependen de dispositivos eléctricos esenciales.

La alcaldía de Sao Paulo informó de 231 árboles caídos debido a lo que llamó efectos de un ciclón extratropical formado en el sur de Brasil. Las autoridades de aviación dicen que la mayoría de los vuelos cancelados fueron en el aeropuerto local de Congonhas, pero añadieron que el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, fuera de la ciudad, también se vio afectado.

El alcalde Ricardo Nunes, cuya administración es responsable de podar los árboles que colapsaron contra la red, dijo a los periodistas el miércoles por la noche que había dicho a la compañía que no estaba poniendo todos sus esfuerzos para solucionar los problemas.

"Cada vez que sucede algo, nos quedamos sin electricidad", expresó Nunes, quien calificó a la empresa de servicios públicos italiana de "irresponsable". El estado de la red el miércoles era aún peor, con más de 2 millones de residentes de Sao Paulo sin electricidad.

El jueves, varios autos con el logo de Enel fueron filmados en el estacionamiento de la compañía en el centro de Sao Paulo, lo que enfureció aún más a los residentes y autoridades.

La empresa de servicios de agua Sabesp declaró en un comunicado el jueves que la falta de electricidad ya estaba afectando sus servicios también, ya que las bombas no estaban funcionando adecuadamente.

Muchos paulistas fueron a centros comerciales y cafeterías para poder trabajar. La psicóloga Thaisa Fernandes, de 45 años, no tenía luz en su casa en la exclusiva región de Vila Madalena y optó por hablar con sus pacientes en línea desde un snack bar.

"Enviaron varias estimaciones sobre cuándo se restablecerían los servicios, todas fallaron. Es la tercera vez solo este año. Ni la empresa ni las autoridades locales son de fiar", dijo Fernandes.

Muchos pasajeros todavía hacían fila en el aeropuerto de Congonhas el jueves por la noche sin ninguna claridad sobre si sus vuelos despegarían, lo que ya está afectando a otros aeropuertos en Brasil, de acuerdo con pasajeros y personal de las aerolíneas.