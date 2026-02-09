Apicultores migratorios en Assam enfrentan cambio climático y pérdidas

BINNABARI, India (AP) — Los apicultores madrugan. Han recorrido un largo camino para pasar los meses de invierno en los campos de mostaza intensamente amarilla del estado indio de Assam, y tienen que hacer que el viaje valga la pena.

Al amanecer, desayunan de manera sencilla y no volverán a comer hasta el anochecer. Pasarán todo el día revisando las colmenas, ahumándolas para dispersar a las abejas y así poder recolectar gruesos panales dorados que se venderán en el extranjero.

Es un trabajo exigente. Las picaduras forman parte de la vida. Por la noche, los trabajadores se acomodan bajo lonas azules y piensan en las familias que han dejado atrás, a veces durante meses, para trasladar sus cajas de abejas de madera a este lugar. Pero la cosecha es una forma de hacer que el dinero les alcance hasta fin de mes.

"Gano un ingreso, por eso hago negocios", indicó Karan Raj, un apicultor de Bihar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los apicultores migratorios han trasladado sus colonias de abejas de campo en campo durante décadas en India, siguiendo la floración para ayudar a los agricultores con la polinización y la recolección de la miel.

La práctica es relativamente nueva en Assam, pero está creciendo. Allí, los apicultores locales y los migratorios están recurriendo a las granjas de la región para apoyar lo que dicen es una creciente demanda de miel. Pero el cambio climático amenaza todo eso. Los apicultores persisten frente a inundaciones, monzones más poderosos y calor extremo, y también frente al desarrollo que modifica los paisajes de los que dependen las abejas.

"Si el clima es bueno, la producción será buena. Si el clima se estropea, entonces no hay producción. El clima tiene un efecto. El clima necesita ser bueno", expresó Ranjeet Kumar, otro apicultor.

Impacto del cambio climático en la apicultura de Assam

El clima extremo afecta el comportamiento de las abejas y la producción de miel

Assam, ubicado al este de Bangladesh y al sur del Himalaya, es una región donde los extremos del cambio climático ya han desatado catástrofes, pues el calentamiento causado por el ser humano hace que las lluvias sean más intensas e irregulares. En 2024, las inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron más de 100 muertos, y muchos agricultores han sufrido la destrucción de sus cultivos y han tenido que evacuar repetidamente.

"El patrón de lluvia está cambiando", señaló Mukul Kumar Deka, quien estudia abejas melíferas y otros polinizadores en la Universidad Agrícola de Assam. Cuando el ambiente está demasiado seco durante mucho tiempo, hay menos néctar disponible. Cuando hace demasiado calor o llueve demasiado, las abejas se quedan en sus colmenas.

Ahora Assam experimenta más de 20 días de ola de calor que hace 10 años, y tanto las temperaturas máximas promedio como las temperaturas mínimas nocturnas se han incrementado en aproximadamente 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit), según una investigación de la Universidad Madhya Kamrup en Assam efectuada en 2025.

"Hoy en día, la mayoría de los agricultores están obteniendo menos miel", manifestó Deka.

Diferencias entre abejas locales y occidentales en Assam

Las abejas locales y las abejas occidentales se ven afectadas de manera diferente, pero la apicultura persiste

Los apicultores migratorios suelen usar abejas melíferas occidentales, una desviación de la práctica de muchos cultivadores tradicionales que mantienen especies locales de abejas.

Sin embargo, en algunos casos esas especies locales están bajo una mayor amenaza debido al clima extremo y al desarrollo de proyectos, tales como carreteras que atraviesan sus hábitats.

"Las abejas que están en los árboles, las que están en el bosque, esas abejas han disminuido drásticamente", apuntó Raj. Para las occidentales, "les damos azúcar y las criamos, y por eso sobreviven, siempre y cuando las cuidemos".

A medida que más apicultores migratorios recurren a Assam y traen abejas comerciales con ellos, eso podría crear competencia con pequeños agricultores que cada vez más recurren a la apicultura para obtener dinero.

"Si intentamos criar la abeja melífera occidental en mayor número, habrá un problema para nuestras especies autóctonas", observó Deka.

Pero de todas formas algunos programas alientan a los agricultores a criar abejas locales, y ello es especialmente crucial para los pequeños agricultores que viven por debajo del umbral de pobreza. Además de vender miel, la polinización ayuda a sus cultivos, indicó Sujana Krishnamoorthy, directora ejecutiva de la Under the Mango Tree Society, una organización sin fines de lucro que enseña apicultura a pequeños agricultores.

"Además estamos teniendo que capacitar a los agricultores sobre cómo manejar mejor los eventos climáticos", comentó Krishnamoorthy. Pero la apicultura igual ayuda. Se vuelven un poco más resistentes al cambio climático porque obtienen ingresos adicionales de los productos de la miel, así como una mejor polinización que incrementa el rendimiento de los cultivos. Ella añadió que muchos de los cultivos tradicionales de los pequeños agricultores, tales como los setos o las plantas medicinales, todavía son bastante resistentes al clima.

A pesar del cambio climático, los expertos creen que la apicultura persistirá. En algunos casos, el gobierno está subsidiando equipos de apicultura, indicó Deka de la Universidad Agrícola de Assam.

"Puede haber altibajos, pero en última instancia la apicultura seguirá en marcha aquí", agregó.