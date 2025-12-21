Aprobados 19 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania por el gabinete israelí

TEL AVIV, Israel (AP) — El gabinete de Israel aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informó un ministro de ultraderecha el domingo.

Es el paso más reciente del gobierno de ultraderecha para avanzar con una oleada de construcción en el territorio ocupado que amenaza aún más la posibilidad de un Estado palestino.

Los asentamientos incluyen dos que fueron evacuados durante un plan de retirada en 2005, indicó el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, quien ha impulsado una agenda de expansión de asentamientos en Cisjordania.

Smotrich escribió en X que esto eleva el número total de nuevos asentamientos en los últimos años a 69.

La aprobación incrementa casi 50% el número de asentamientos en Cisjordania durante el mandato del gobierno actual, pasando de 141 en 2022 a 210, tras la aprobación actual, según Peace Now, un grupo de monitoreo que se opone a los asentamientos. Estas colonias son consideradas ilegales bajo el derecho internacional.

El golpe más reciente al Estado palestino

La aprobación se produce en medio de presiones de Estados Unidos a Israel y Hamás para que avancen con la nueva fase del alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre. El plan mediado por Washington propone un posible "camino" hacia un estado palestino, algo que los asentamientos buscan impedir.

La decisión del gabinete incluyó la legalización retroactiva de algunos puestos de avanzada ya establecidos o barrios en asentamientos existentes, así como la creación de asentamientos en tierras de las que los palestinos fueron evacuados, según Peace Now.

Se dijo que dos de los asentamientos legalizados en la última aprobación son Kadim y Ganim, que fueron dos de los cuatro asentamientos en Cisjordania desmantelados en 2005 como parte de su retirada de la Franja de Gaza. Ha habido múltiples intentos de reasentar estos, después de que el gobierno de ultraderecha de Israel derogara una ley de 2005 que evacuó los cuatro puestos de avanzada y prohibió a los israelíes reingresar a las áreas en marzo de 2023.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, además de más de 200.000 en Jerusalén Oriental.

El gobierno de Israel está dominado por defensores ultraderechistas del movimiento de colonos, incluidos Smotrich y el ministro Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial del país.

La expansión de los colonos ha ido acompañada de un aumento de los ataques contra palestinos en Cisjordania en los últimos meses.

Durante la cosecha de aceitunas de octubre, los colonos en todo el territorio realizaron una media de ocho ataques diarios, según la oficina humanitaria de Naciones Unidas, la mayor cantidad desde que comenzó a recopilar datos en 2006. Los ataques continuaron en noviembre, cuando la ONU registró al menos 136 más hasta el 24 de noviembre.

Los colonos quemaron coches, profanaron mezquitas, saquearon plantas industriales y destruyeron tierras de cultivo. Las autoridades israelíes han hecho poco más allá de emitir condenas ocasionales de la violencia.

Dos palestinos muertos en Cisjordania

El Ministerio de Salud palestino informó que dos palestinos, incluido un joven de 16 años, fueron asesinados en enfrentamientos con el Ejército israelí anoche en el norte de Cisjordania.

El Ejército israelí dijo que un miliciano fue abatido después de lanzar un bloque a los militares en Qabatiya el sábado por la noche, y otro fue abatido después de arrojar explosivos a los soldados que operaban en la ciudad de Silat al-Harithiya.

El Ministerio de Salud palestino identificó al palestino asesinado en Qabatiya como Rayan Abu Muallah, de 16 años. Los medios palestinos emitieron breves imágenes de seguridad del incidente, donde el joven parece salir de un callejón y es abatido por los militares mientras se acerca a ellos sin lanzar nada. El Ejército israelí dijo que el incidente está bajo revisión.

El ministerio identificó al segundo hombre como Ahmad Ziyoud, de 22 años. Fue enterrado el domingo en Silat al-Harithiya, cerca de Yenín.

El Ejército ha intensificado las operaciones militares en Cisjordania desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Cardenal celebra misa navideña en Gaza

Un líder católico en Tierra Santa visitó la única iglesia católica de la Franja de Gaza y celebró una misa previa a la Navidad para decenas de fieles el domingo. Decenas de palestinos se reunieron en la Parroquia de la Sagrada Familia para la misa, que incluyó el bautismo de un bebé llamado Mario.

El complejo de la Sagrada Familia fue alcanzado por fragmentos de un proyectil israelí en julio, matando a tres personas en lo que Israel entonces llamó un accidente y expresó su pesar.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa llegó el viernes para su cuarta visita a Gaza desde que comenzó la guerra, y dijo que la comunidad cristiana pretende ser un "punto de referencia estable y sólido en este mar de destrucción" mientras la reconstrucción comienza lentamente. El fin de semana, Pizzaballa visitó hospitales y proyectos humanitarios, incluyendo reuniones con familias que viven en un campamento de desplazados a lo largo de la costa de Gaza, dijo el Patriarcado Latino.