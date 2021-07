Aprueba Parlamento Europeo revisar los mensajes personales de sus ciudadanos

El internet es una gran herramienta de información y entretenimiento. Las nuevas generaciones no conciben un mundo en donde no puedan acceder a todos los servicios que utilizan en línea, lo que es más, es necesario acercarlos a las herramientas digitales pues serán parte de su formación a futuro.

Sin embargo, hay muchos peligros en la red que han ido en aumento en los últimos años, razón por la cual la Europa decidió que permitirá a sus autoridades acceder a mensajes personales.

Buscando la seguridad de los menores en internet, el Parlamento Europeo aprobó la Derogación de la privacidad electrónica. Eso significa que ahora los proveedores de servicios de correo electrónico y mensajería tienen la obligación de buscar automáticamente todos los mensajes personales de cada ciudadano en busca de contenido presuntamente sospechoso e informarlos a la policía.

En la votación, el Parlamento Europeo aprobó lo que se conoce como Chatcontrol, con 133 votos en contra y 20 abstenciones.

La Unión Europea (UE) explicó que si bien los proveedores inicialmente tendrán la opción de buscar o no buscar las comunicaciones, la legislación de seguimiento, que se espera sea aprobada para el otoño, obligará a todos los proveedores de servicios de comunicaciones a realizar controles indiscriminados.

De esta manera, servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo, como Whatsapp o Signal, se verán obligados a instalar una puerta trasera. Así, en el caso de imágenes y videos, el sistema compararía con una base de datos con contenido ilegal para buscar coincidencias y, en su caso, alertar a las autoridades. Y, para texto, se aplicarían clasificadores e inteligencia artificial que analizarían los datos para detectar ciberacoso.

La razón detrás de la medida es que, durante la pandemia, se han agravado los casos de abuso sexual infantil en internet. Sin embargo, los legisladores europeos aclararon que se trata de una solución temporal que tendrá vigencia durante un máximo de tres años a menos que antes se acuerden nuevas normas.

Las críticas

Como era de esperarse muchos no están tomando bien la medida que consideran una falta grave a la privacidad de las personas.

Un ejemplo de lo anterior es el Partido Pirata Europeo que a través de redes sociales y su página de internet ha condenado enérgicamente lo que considera una vigilancia masiva automatizada, que "significa el fin de la privacidad en la correspondencia digital". El organismo señaló también que planean emprender acciones legales en contra de la medida

Más allá del tema de la privacidad, otra preocupación que están manifestando es que, según datos policiales, en la gran mayoría de los casos, ciudadanos inocentes son sospechosos de haber cometido un delito debido a procesos poco fiables. Además, en una encuesta representativa reciente, el 72% de los ciudadanos de la UE se opuso al seguimiento general de sus mensajes. Mientras que el 80% de los encuestados no quiere que se aplique el control a los mensajes cifrados.

El miembro del Parlamento Europeo del Partido Pirata Alemán, Patrick Breyer, dijo al respecto: "La adopción del primer reglamento de la UE sobre vigilancia masiva es un día triste para todos aquellos que dependen de comunicaciones y consejos gratuitos y confidenciales, incluidas las víctimas de abusos y las fuentes de prensa. El reglamento asesta un golpe mortal a la confidencialidad de la correspondencia digital. Permitir la vigilancia indiscriminada de espacios privados por parte de corporaciones, en una lógica totalitaria, nuestra publicación, nuestros teléfonos inteligentes o nuestras habitaciones también podrían ser monitoreados en general. Las denuncias serán ineficaces, ilegales e irresponsables".

También aseguró que el acceder a los mensajes no protegerá a los niños, e incluso los pondrán en peligro al exponer sus fotos privadas a personas desconocidas y al criminalizar a los niños mismos. "Los investigadores, ya sobrecargados, se mantienen ocupados con tener que resolver miles de mensajes criminalmente irrelevantes. Las víctimas de un crimen tan terrible como el abuso sexual infantil merecen medidas que prevengan el abuso en primer lugar. El enfoque correcto sería, por ejemplo, intensificar las investigaciones encubiertas sobre las redes de pornografía infantil y reducir los retrasos de procesamiento de años en las búsquedas y evaluaciones de los datos incautados".

Para iniciar la demanda en contra de la medida están buscando víctimas de abuso que, asegura, se verán especialmente perjudicadas por esta vigilancia masiva. "Poder hablar libremente sobre el abuso que han sufrido y buscar ayuda en un espacio seguro es fundamental para las víctimas de violencia sexual. dependen de la posibilidad de comunicarse de forma segura y confidencial. Estos espacios seguros ahora se les están quitando, lo que evitará que las víctimas busquen ayuda y apoyo", advirtió Breyer.