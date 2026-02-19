Argentina va hoy a huelga general

Buenos Aires, Arg.- Las centrales obreras de Argentina han convocado para este jueves una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria de esta medida de fuerza de 24 horas, que comienza esta madrugada. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.

El paro afectará a todo tipo de actividades, incluido el transporte de pasajeros.

Según informaron fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo conminó a los gremios de trabajadores de trenes y ómnibus "a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar el día de hoy".

El eje de la protesta es la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo mediante un polémico proyecto de ley que ya recibió el visto bueno del Senado el pasado 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policías y manifestantes.

Ahora será debatida por la Cámara Baja, este jueves.

Cierra empresa

Fate la única empresa nacional productora de neumáticos anunció su cierre definitivo y despido de casi 1,000 trabajadores.

Más de 20,000 empresas locales bajaron sus persianas desde 2023 por la crisis económica.