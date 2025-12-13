Arne Slot aclara relación con Mohamed Salah en victoria del Liverpool sobre el Brighton

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El entrenador del Liverpool, Arne Slot, insistió en que no había problemas pendientes entre él y Mohamed Salah después de reincorporar a la gran estrella del club al equipo para la victoria 2-0 sobre el Brighton el sábado en la Liga Premier.

Mohamed Salah recibió una bienvenida entusiasta de los aficionados del Liverpool tras ingresar como suplente en la primera mitad del encuentro del sábado contra el Brighton. Los aficionados corearon su nombre durante y después del partido en Anfield, incluso después de que asistiera a Hugo Ekitike para el segundo gol.

En una explosiva declaración el fin de semana pasado, Salah le dijo a los reporteros que la relación con Slot se había deteriorado después de que lo dejó fuera durante tres partidos consecutivos y que sentía que "alguien no me quiere en el club".

Tras ese mensaje, Slot dejó a Salah en casa para el encuentro fuera de casa del Liverpool ante el Inter de Milán el martes en la Liga de Campeones, indicando que no sabía si Salah volvería a jugar para el club.

Sin embargo, unos días después, Salah estaba de regreso con el plantel para el partido contra el Brighton después de hablar el viernes con Slot.

"Para mí no hay ningún problema que resolver. Ahora es igual que cualquier otro jugador", dijo Slot después del partido. "Normalmente nunca digo nada sobre lo que hablamos, no voy a hacer una excepción ahora. Pero creo que las acciones hablan más fuerte que lo que se ha dicho y él estaba en el plantel nuevamente".

"Cuando tuve que hacer mi primer cambio, lo puse y actuó como a todos los aficionados, incluyéndome a mí, nos gustaría que lo hiciera hoy. El momento en que está allí me gusta usarlo cuando lo necesitamos. Cuando entró, tuvo el rendimiento que uno esperaría que diera".

Tras el pitido final, Salah aplaudió a los cuatro lados de Anfield, al igual que algunos de sus otros compañeros de equipo. Salah se detuvo frente a The Kop mientras los aficionados coreaban su nombre y se tocó el escudo del club en su camiseta antes de salir del campo y dirigirse a la Copa Africana de Naciones con Egipto.

Slot no pensó que eso fuera un gesto de despedida por parte de Salah.

"No fue el único jugador que caminó por el campo, agradeciendo a los aficionados porque los aficionados merecían un agradecimiento de nuestra parte", dijo Slot. "Mo va a ir a la Copa Africana de Naciones. Espero que le vaya muy bien. Y mientras tanto, tenemos que jugar aquí sin él, sin muchos jugadores".

Salah fue un suplente no utilizado en el empate del sábado pasado 3-3 con el Leeds, después de lo cual expresó sus frustraciones. Antes de eso, fue suplente no utilizado en la victoria contra el West Ham y entró en el medio tiempo de un empate en casa contra el Sunderland.

Salah es la máxima estrella del Liverpool y también el máximo goleador del club en la Liga Premier. Tiene cuatro goles en la liga en 14 apariciones esta temporada.