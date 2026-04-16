Arrestan a doctora venezolana en Texas antes de entrevista de asilo

Un hombre venezolano expuso el jueves su caso ante funcionarios de asilo en una entrevista a la que su esposa, una reconocida doctora en el sur de Texas, no pudo asistir debido a que fue detenida en el aeropuerto junto con la hija de 5 años de la pareja.

Arresto de doctora venezolana en Texas y consecuencias

Milenko Faria fue entrevistado en las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cerca de Los Ángeles, mientras su esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, cumplía su sexto día en custodia migratoria en un centro de detención de Texas y no pudo asistir a la cita que habían esperado por más de 10 años.

Bolívar, quien trabajaba como doctora en un área designada a nivel federal por su escasez de servicios médicos, fue arrestada el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de McAllen. Iba acompañada de su hija, quien nació en Estados Unidos, y se preparaba para tomar un vuelo para asistir con su esposo a su entrevista de asilo.

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Se trata del segundo médico venezolano que ha sido arrestado en esa misma zona en las últimas semanas. El doctor Ezequiel Veliz fue detenido el pasado 6 de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza durante un retén en el sur de Texas. Luego de pasar alrededor de 10 días detenido, su abogado Victor Badell señaló que logró que fuera liberado tras el pago de una fianza de 8.000 dólares.

Políticas migratorias y detenciones en Texas

Los arrestos forman parte de las políticas migratorias de línea dura del presidente Donald Trump. Luego de un aumento en los operativos de inmigración en Minnesota en enero pasado, en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos por agentes federales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha enfocado en reducir la visibilidad de sus arrestos.

Bolívar trabajó en la sala de emergencias de un hospital en McAllen, en la frontera con México, desde junio de 2025, cuando fue aceptada en su programa de residencia médica.

"Ella siempre estuvo enfocada en la comunidad, y cuando la aceptan, fue una alegría inmensa", comentó Faria, de 36 años, en una entrevista telefónica con The Associated Press. "Nunca hemos hecho nada fuera de la ley. Todo lo hemos hecho siguiendo los pasos de acuerdo a la ley para tener una residencia permanente".

Faria relató que ella llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2016, después de graduarse de la escuela de medicina en su natal Venezuela.

Antes de que venciera su periodo de estadía, el nombre de Bolívar se incluyó en la solicitud de asilo que presentó su esposo, explicó Faria. Ambos también buscan la residencia permanente mediante una solicitud para empleados calificados, tramitada por la empresa de California en donde Faria trabaja como técnico en sistemas informáticos desde 2019.

La pareja fue beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual protegía a más de 600.000 venezolanos de la deportación. Trump puso fin a las protecciones para las personas originarias de Venezuela, Haití, Siria, Afganistán, Nicaragua y otros países, una decisión que ha sido impugnada ante un tribunal federal.

El DHS señaló que Bolívar fue arrestada debido a que se encontraba en el país de manera ilegal.

"Ha estado en el país desde que su visa expiró en 2017, casi una década, y no tenía estatus legal", sostuvo la portavoz del DHS, Lauren Bis.

Jodi Goodwin, abogada de inmigración en el sur de Texas, señaló que más o menos en septiembre u octubre de 2025 notó un cambio en las políticas en lo referente a los viajes de personas con solicitudes pendientes ante el USCIS.

"Se volvió una tendencia muy evidente, en donde cualquiera que tuviera algún tipo de solicitud pendiente con el USCIS, ya fuera un ajuste de estatus o asilo, o algo así, es arrestado", destacó Goodwin.

Faria y Bolívar vivieron juntos en Santa Maria, California, hasta que ella se mudó a Texas a mediados de 2025 para su residencia médica. Él viajaba cada dos meses para visitar a su esposa y a su hija. El día de su arresto era la primera vez que ella viajaba desde que su mudó a Texas.

Bolívar fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de pasar por el control de seguridad del aeropuerto, donde le pidieron que mostrara su identificación. Mostró su licencia de conducir —con la certificación "Real ID" requerida para vuelos nacionales— y una autorización de trabajo válida hasta 2030.

Les dijo que estaba tramitando el ajuste de estatus para obtener la tarjeta de residente permanente y que su viaje a California era para una entrevista de asilo. A pesar de esto, el agente la detuvo después de preguntarle su nacionalidad y exigirle que presentara una prueba de residencia legal permanente, indicó Faria. Él recibió mensajes de texto de su esposa mientras estaba siendo arrestada.

Su hija de 5 años, una ciudadana estadounidense, también fue arrestada y puesta bajo la custodia de su abuelo unas 19 horas más tarde. La niña se encuentra actualmente con su padre en California.

Bolívar fue transferida a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el domingo y se encuentra recluida en el Centro de Detención El Valle, en Texas.

Ha preguntado en varias ocasiones sobre los motivos de su detención, pero aún no recibe una respuesta, indicó Faria.

Ezequiel Veliz, el otro médico venezolano, llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turista con el objetivo de convertirse en doctor. Su amigo, Héctor Ruiz, lo describió como un médico de buen corazón que ama a sus gatos y está dedicado a su trabajo.

Veliz ajustó su estatus migratorio como estudiante y ya más adelante, cuando trabajaba como médico en un hospital del sur de Texas, como beneficiario del TPS.

La suspensión en el estatus de protección tuvo consecuencias inmediatas en su residencia de dos años. Estaba esperando una visa que le solicitó el hospital cuando fue detenido en un retén de la Patrulla Fronteriza mientras viajaba a Houston con su esposo

"Llevaba un año y cuatro meses en eso. No podía seguir trabajando legalmente. Tuvo que parar", explicó Badell, su abogado.