Arrestan a superintendente escolar de Iowa por ICE

IOWA CITY, Iowa, EE.UU. (AP) — Una agencia estatal revocó el lunes la licencia profesional del líder del distrito escolar más grande de Iowa, días después de ser arrestado por agentes federales, acusado de vivir y trabajar ilegalmente en el país.

La Junta de Examinadores Educativos de Iowa dijo en una carta enviada al superintendente de las escuelas públicas de Des Moines, Ian Roberts, que no era elegible para poseer una licencia porque "ya no tiene presencia legal en Estados Unidos".

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Roberts el viernes, diciendo que estaba sujeto a una orden final de deportación que un juez emitió en mayo de 2024. El exsuperintendente es originario de Guyana y entró a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999, según el ICE. Está detenido en una cárcel de Iowa.

El ICE informó que Roberts huyó después de una parada de tráfico en Des Moines, y que fue aprehendido con la asistencia de la Patrulla Estatal de Iowa. La agencia dijo que el hombre, de 54 años, tenía en su vehículo del distrito una pistola cargada, un cuchillo de caza y 3.000 dólares en efectivo cuando fue arrestado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los funcionarios escolares de Des Moines dijeron que no sabían que Roberts estaba en el país sin autorización, y que había firmado un formulario en el que verificaba su elegibilidad para trabajar cuando fue contratado en 2023.

El distrito informó que Roberts había sido identificado como candidato para el puesto por una firma de búsqueda y que se completó una "exhaustiva verificación de antecedentes" como parte del proceso. La junta estatal que otorgó a Roberts una licencia para trabajar como superintendente dijo que ese proceso incluyó verificaciones de antecedentes por parte de la policía estatal y el FBI.

Su arresto sorprendió a un distrito donde era conocido por su frecuente presencia en eventos comunitarios y como defensor de los estudiantes durante los dos años que ocupó el cargo. Había laborado en el área de la educación durante las últimas dos décadas y se había desempeñado como superintendente en Pensilvania antes de ser contratado en Iowa.

El sábado, durante una breve reunión especial, la junta escolar de Des Moines puso a Roberts en licencia administrativa con goce de sueldo. El organismo dijo que celebraría otra reunión el lunes por la tarde para considerar la posibilidad de cambiar el estado de licencia de Roberts a no remunerada, citando la revocación de su licencia.

"Seguiremos informando nuestras decisiones con la nueva información y los hechos confirmados mientras desarrollamos un camino a seguir", señaló Jackie Norris, presidenta de la Junta de Escuelas Públicas de Des Moines. "Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: el doctor Roberts fue un líder efectivo y respetado, y hay serias preguntas relacionadas con su ciudadanía y su capacidad para desempeñar legalmente sus funciones como superintendente".

El ICE dijo que había pedido a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que investigara cómo fue que Roberts obtuvo una pistola. Las personas que están en el país ilegalmente no son elegibles para poseer armas de fuego. Sin embargo, el exfuncionario tenía antecedentes de posesión de armas y había sido citado en 2021 en Pensilvania y multado con 100 dólares por llevar un rifle de caza cargado en su vehículo.

El ICE ha dicho que Roberts también tenía un cargo separado y pendiente de armas que data de febrero de 2020, pero no ha dado más detalles sobre el incidente.