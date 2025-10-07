logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Asesinan a comerciante de helados en plena transmisión en vivo en Guanajuato

Un comerciante de helados fue asesinado mientras denunciaba baches en una carretera rural de Guanajuato.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 08:46 p.m.
A
Asesinan a comerciante de helados en plena transmisión en vivo en Guanajuato

SALVATIERRA, Gto., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Un comerciante de helados fue atacado a balazos cuando realizaba una transmisión en vivo para denunciar el mal estado por baches de la carretera rural que comunica a la comunidad Urireo y denunciaba la falta de apoyo del gobierno, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

El hecho ocurrió la tarde de este martes por parte de dos hombres a bordo de una motocicleta color rojo en movimiento.

El ataque contra el comerciante conocido como Nico, ocurrió en el minuto 21:12 de iniciada la transmisión, en el que se escuchan los disparos y se observa el movimiento de los agresores, mientras él se queja y expresa un mensaje de amor para su esposa e hijos.

"Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... dile a mis hijos que los amo, vengan rápido".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el video se escuchan gritos y el llanto de una mujer.

Don Nico ingresó a un hospital con lesiones por tres impactos de bala, en la pierna y glúteo.

En la transmisión a través de Facebook en la página Helados Nico, mostró las condiciones del camino, pese a que durante mucho tiempo le pidió al alcalde apoyo para bachear la carretera rural.

El vecino del poblado comentó que mucha gente pidió que se juntaran para darle mantenimiento a la carretera, y dijo que no hubiera querido meterse en esto "porque esto es un relajo y se echa unos enemigos sin tener nada que ver, uno lo hace de voluntad".

En un comunicado el gobierno municipal lamentó la agresión y dijo que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesinan a comerciante de helados en plena transmisión en vivo en Guanajuato
Asesinan a comerciante de helados en plena transmisión en vivo en Guanajuato

Asesinan a comerciante de helados en plena transmisión en vivo en Guanajuato

SLP

El Universal

Un comerciante de helados fue asesinado mientras denunciaba baches en una carretera rural de Guanajuato.

Localizados los cuatro cuerpos de las víctimas del derrumbe de un edificio de Madrid
Localizados los cuatro cuerpos de las víctimas del derrumbe de un edificio de Madrid

Localizados los cuatro cuerpos de las víctimas del derrumbe de un edificio de Madrid

SLP

EFE

Los bomberos localizan los cuerpos de la arquitecta y los obreros tras el colapso del edificio en la calle de las Hileras.

Manifestaciones propalestinas condenan conflicto en Gaza
Manifestaciones propalestinas condenan conflicto en Gaza

Manifestaciones propalestinas condenan conflicto en Gaza

SLP

AP

Miles de personas se unen en todo el mundo para mostrar solidaridad con Palestina y exigir el cese de la violencia en Gaza.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas están en Illinois
Miembros de la Guardia Nacional de Texas están en Illinois

Miembros de la Guardia Nacional de Texas están en Illinois

SLP

AP

La Guardia Nacional de Texas llega a Chicago en medio de tensiones políticas