Periodista potosina denuncia amenazas ante C. Sheinbaum -

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Periodista potosina denuncia amenazas ante C. Sheinbaum -

Una periodista de San Luis Potosí de nombre Anahí Torres se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum para denunciar amenazas por su labor informativa.

La denunciante pidió a la presidenta apoyo, pues relató que fue amenazada por hombres armados el pasado 2 de octubre afuera de su oficina.

Esto, dijo, tras la publicación de notas sobre una presunta red de espionaje desde el Gobierno del Estado. Sheinbaum Pardo se comprometió a conocer el caso a fondo, revisarlo y brindar protección a la comunicadora.

La presidenta de la República respondió que  “si te parece, terminando la conferencia que Arturo Medina pueda atenderte y poder revisar todos estos casos, tanto para apoyo de protección como para una revisión en caso que se está dando esta situación”. El funcionario al que se refirió la mandataria es Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gabinete presidencial.

Detectan 80 INEs falsas en antros
SLP

Rolando Morales

Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
SLP

Martín Rodríguez

La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales
SLP

Rolando Morales

LUCCA y el sistema que no supo protegerlo
SLP

Naomi Alfaro

Disputa de custodias y complejidad del entramado legal atrapa a un menor de 4 años de edad