Taxista es baleado tras resistir al asalto

Recibió un balazo en la mano, el delincuente logró escapar

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Taxista es baleado tras resistir al asalto

CIUDAD VALLES.- Un taxista resultó herido tras recibir un disparo en la mano, luego de resistirse a un asalto en las inmediaciones del ejido Tampaya, en Ciudad Valles.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando un hombre de la tercera edad, conductor del taxi 079 del sitio Ecotaxi, circulaba por el camino que conecta el Parque Industrial con el ejido.

De acuerdo con el relato, al pasar por un tramo despoblado observó a un sujeto que le hacía señas, por lo que creyó que se trataba de un pasajero y decidió detenerse.

Sin embargo, el individuo sacó un arma de fuego y lo amenazó. El taxista intentó desarmarlo y, durante el forcejeo, el arma se disparó, provocándole una lesión en la mano derecha.

A pesar de la herida, el afectado logró conducir hasta el camino principal del ejido Tampaya, donde pidió auxilio a los vecinos. Estos dieron aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que acudieron elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención y lo trasladaron a un sanatorio particular.

Corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona para dar con el responsable, pero hasta el momento no se ha reportado su detención.

