Jóvenes de varias instituciones educativas participan en el TECMUN, que lleva a cabo con éxito el Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí.

El evento, que inició la mañana de ayer y finaliza hoy, simula el periodo de sesiones plenarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como de otras organizaciones intergubernamentales, en las que participan los estudiantes.

Ellos, asumen los papeles de delegados de diferentes países y exploran, analizan y debatan temas bélicos, culturales, sociales, ambientales, científicos, humanitarios y económicos que forman parte de la agenda internacional.

El día de ayer participó como invitado especial Alejandro Lozano con la Conferencia: “El Costo de Luchar por tus Sueños: Lo que no se ve de Harvard, Embajadas y Cumbres Mundiales”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Él es egresado del Tec de Monterrey por la carrera de Ciencias Políticas y la maestría en Gestión Pública. También cuenta con una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha complementado su formación en políticas públicas en Harvard, Oxford y la London School of Economics. Encargado de Asuntos Políticos de México ante la Santa Sede (Vaticano) de 2015 a 2019. Colaboró en las embajadas de México en Polonia, Argentina y Reino Unido. Se desempeñó como Oficial de Enlace en cumbres de la ONU y la OEA, y en 2016 fue distinguido con el Premio de Cooperación Singapur.

Además, fue diputado en San Luis Potosí (2012-2015).

Este año publicó su primer libro Camino a la Presidencia. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Alumnos Latinos de Harvard, consultor en Estados Unidos y socio-director de un Wellness Center en San Luis Potosí.

La conferencia de hoy estará a cargo de Miguel Gaxiola, quien expondrá: “Un hogar lejos de casa, el papel de ACNUR en la protección y la integración de personas refugiadas” .

Miguel Gaxiola Centeno es licenciado en Psicología Social y especialista en Memoria Colectiva, Derechos Humanos y Resistencias. Desde 2016, ha trabajado en temas relacionados con migración, refugio y derechos humanos. Ha colaborado con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), donde trabajó en la atención y protección de niñas, niños y adolescentes solicitantes de refugio y refugiadas.

Actualmente forma parte de la Unidad de Soluciones Duraderas de la oficina del ACNUR en San Luis Potosí, donde promueve la integración local de personas refugiadas, facilitando su acceso a empleo, educación, salud, así como apoyando procesos de reunificación familiar y naturalización.