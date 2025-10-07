Mujeres en moto resultan heridas en accidente en la Av. Universidad

Dos mujeres que viajaban en una motocicleta resultaron con lesiones graves luego de ser arrolladas por un camión urbano al que intentaron rebasar sin las precauciones debidas, en el hecho otra unidad del transporte público también se vio involucrada.

El accidente tuvo lugar alrededor de las dos de la tarde de este lunes, cuando las dos mujeres se desplazaban por la avenida Universidad con dirección al distribuidor Juárez, a bordo de una motocicleta marca Itálika color rojo.

Frente a la Plaza de Toros, la conductora de la moto intentó rebasar de forma indebida a un camión urbano de la ruta 25, con número económico 1527, el cual alcanzó a golpearlas proyectándolas sobre el piso y causándoles lesiones de consideración.

Atrás del camión circulaba otro, cuyo conductor no alcanzó a detenerse y chocó de frente en la parte trasera al primero.

Testigos del hecho llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron a las dos mujeres y debido a la gravedad de sus lesiones las trasladaron de inmediato a la clínica 50 del Seguro Social para que recibieran la atención requerida.

Debido a este accidente, el tráfico se vio parcialmente obstruido hasta que elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y retiraron las unidades participantes para que el tránsito se viera liberado.

Por su parte, los conductores de los dos camiones fueron presentados ante el Ministerio Público en donde rendirían su declaración sobre el accidente para el deslinde de responsabilidades, en tanto que los camiones y la motocicleta quedaron depositados en una pensión.