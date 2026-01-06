Ataque a Nicolás Maduro deja luto en Cuba por militares fallecidos

LA HABANA (AP) — Los nombres, rango y edades de 32 militares cubanos que murieron durante la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos fueron publicados el martes en medio del duelo nacional de dos días que las autoridades dispusieron por su deceso.

Entre los fallecidos hay coroneles, tenientes, mayores y capitanes y hasta algunos soldados de la reserva con edades de entre 60 y 26 años. Los uniformados pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad en la isla. La publicación no especificó las misiones que cumplían.

Los rostros y datos de todos ellos —vestidos con sus uniformes militares verde olivo— fueron publicados inicialmente por la página de Facebook del periodista Lázaro Manuel Alonso, quien suele desempeñarse como vocero oficial del gobierno y posteriormente por medios oficiales.

El domingo en un comunicado, las autoridades cubanas reconocieron las muertes de los agentes que se encontraban en la nación sudamericana como parte de los convenios entre ambos países.

"Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", indicó la nota oficial.

Además, un decreto presidencial estableció dos días de luto nacional —lunes y martes—con las banderas a media asta, la cancelación de espectáculos y eventos festivos.

Aliados económicos y políticos de primer nivel, Cuba y Venezuela tienen convenios en todas las esferas, desde la energética con la venta de petróleo subvencionado a la isla desde el año 2000, hasta la de seguridad, pero pocas veces se informó sobre el alcance de los intercambios de militares o de asesoría.

Una nota publicada el lunes en el portal independiente La Joven Cuba, un blog que da cabida a muchas voces opositoras en la isla, hizo un perfil del primer teniente Yunio Estévez, de 32 años, por parte de una periodista que fue su cercana amiga y narró detalles de su vida mostrando fotos familiares y domésticas con sus tres hijos que compartieron desde su crianza común en la provincia de Guantánamo, al oriente del país.

El reporte de La Joven Cuba especificó que Estévez, experto en comunicaciones a cargo de un departamento de seguridad personal, fue "baleado" durante el ataque. Por la noche el texto fue eliminado a pedido de la familia, indicó el medio.

Luis Domínguez, un crítico del gobierno que dirije una página de internet que publica información sobre militares cubanos, dijo a The Associated Press que cree que uno de los muertos identificados por las autoridades, el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, solía ser comandante de la guarnición de Punto Cero, donde una vez vivió Fidel Castro .

Además aseguró Domínguez que otro de los mencionados, el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, de 62 años, supervisaba la guardia costera y fronteriza de Cuba. No hubo confirmación oficial al respecto.

Cubanos "dispuestos a dar la vida", dice canciller

Mientras, el canciller Bruno Rodríguez aseguró el martes en reacción a las declaraciones amenazantes del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en relación a la isla, que los cubanos estaban "dispuestos a dar la vida" ante cualquier intervención estadounidense.

"El presidente de EEUU mostrando desconocimiento total sobre Cuba y repitiendo la agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos y de otros grupos de interés, blasfema y amenaza a nuestro pueblo", escribió el funcionario en su cuenta de X. "Nuestro aguerrido pueblo, fiel a su historia de lucha, defenderá su nación frente a cualquier agresión imperialista".

Cotideaneidad y crísis económica

En la cotidianidad, muchos cubanos seguían de cerca la situación en Venezuela, sin que se olvidara la grave crisis económica, energética y epidemiológica que vive el país.

"La preocupación es que se pueda poner peor (la crisis y en especial en materia sanitaria) porque recibimos mucha ayuda de Venezuela", dijo a la AP Cindy Santos, una ama de casa de 38 años y madre de dos niñas.

Yunier Mora, un barbero de 24 años, en cambio estaba preocupado porque tiene un hermano en el servicio militar, mientras Leandro González, de 63, destacó la situación de los apagones y la falta de alimentos.

Muchas personas, además, recordaron que casi cada presidente de Estados Unidos amenazó de alguna manera a Cuba en las últimas seis décadas de enfretamiento político.

Venezuela es uno de los más importantes abastecedores de petróleo a Cuba, que ha vivido desde el año pasado severos cortes de luz de hasta ocho horas y largas colas de hasta tres días para cargar gasolina en los vehículos.