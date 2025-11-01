Ataque a oleoducto en Moscú: Fuerzas ucranianas impactan logística militar rusa

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas ucranianas atacaron un importante oleoducto de combustible en la región de Moscú que abastece al ejército ruso, informó el sábado la agencia de inteligencia militar de Ucrania, una afirmación que se produjo en medio de una campaña rusa continuada de ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética ucraniana.

La operación se llevó a cabo el viernes por la noche, según un comunicado en el canal de mensajería Telegram. La agencia, conocida por su acrónimo HUR, la describió como un "golpe serio" a la logística militar rusa.

HUR dijo que sus fuerzas atacaron el oleoducto Koltsevoy, que recorre 400 kilómetros (250 millas) y suministra gasolina, diésel y combustible para aviones al ejército ruso desde refinerías en Ryazan, Nizhny Novgorod y Moscú.

La operación, que tuvo como objetivo la infraestructura cerca del distrito de Ramensky, destruyó las tres líneas de combustible, según HUR.

El oleoducto tenía la capacidad de transportar hasta tres millones de toneladas de combustible para aviones, 2,8 millones de toneladas de diésel y 1,6 millones de toneladas de gasolina al año, dijo HUR.

"Nuestros ataques han tenido más impacto que las sanciones", afirmó Kyrylo Budanov, jefe de HUR, refiriéndose a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su guerra total y la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Moscú se esfuerza por tomar una ciudad clave en el este

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que sus tropas derrotaron a un equipo de fuerzas especiales ucranianas que fueron enviadas al punto caliente de la línea del frente oriental de Pokrovsk en un intento de detener el avance de las tropas rusas en la ciudad.

Rusia y Ucrania han presentado relatos contradictorios sobre lo que está sucediendo en Pokrovsk, un bastión clave ucraniano en la región oriental de Donetsk. El presidente ruso Vladímir Putin afirmó la semana pasada que sus fuerzas habían rodeado a los defensores ucranianos de la ciudad.

Pero el portavoz de las fuerzas orientales de Ucrania, Hryhorii Shapoval, dijo a The Associated Press la semana pasada que la situación en Pokrovsk era "difícil, pero estaba bajo control". El viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconoció que algunas unidades rusas habían infiltrado la ciudad, pero insistió en que Ucrania las está eliminando.

Kiev no comentó sobre la última afirmación del ministerio de ruso. Pero Zelenskyy dijo la semana pasada que Rusia había desplegado alrededor de 170,000 tropas en la región oriental de Donetsk de Ucrania, donde se encuentra Pokrovsk, en un gran esfuerzo por capturar la ciudad y reclamar una importante victoria en el campo de batalla.

Putin está tratando de persuadir a Estados Unidos, que busca un acuerdo de paz, de que Ucrania no puede resistir la superioridad militar rusa. También ha enfatizado lo que dice es la capacidad nuclear mejorada de Rusia mientras se niega a ceder en lo que considera sus objetivos legítimos.

Un objetivo clave para Moscú ha sido tomar toda la región industrial de Donbás de Ucrania, compuesta por las provincias orientales de Luhansk y Donetsk. Kiev todavía controla alrededor de una décima parte de la región rica en carbón.

Ataques nocturnos rusos matan a un civil y hieren a 15 más

En otro lugar, un civil murió y 15 más resultaron heridos después de que Rusia atacara el sur de Ucrania con un misil balístico el sábado por la mañana, dijo el funcionario local Vitaliy Kim. Había un niño entre los heridos en el ataque en la región de Mykolaiv, dijo, y agregó que Rusia utilizó un misil Iskander.

Otro ataque ruso la madrugada del sábado provocó un incendio en una planta de gas en la región central de Poltava, informó el servicio de emergencia de Ucrania.

Los últimos ataques se produjeron mientras Rusia continúa sus ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, ataques que provocaron cortes de energía y restricciones en toda Ucrania a principios de esta semana, en lo que Kiev describió como un "terror energético sistemático".

Moscú lanzó 223 drones contra Ucrania durante la noche del sábado, de los cuales 206 fueron derribados, según la fuerza aérea ucraniana. Diecisiete alcanzaron objetivos en siete regiones ucranianas, dijo la fuerza aérea, sin proporcionar detalles.

Rusia también atacó una empresa agrícola en la región norteña de Chernígov en Ucrania, e hirió a una mujer de 66 años allí, según una actualización en Telegram del funcionario del gobierno regional Viacheslav Chaus.