Ataque aéreo en Gaza desafía el alto el fuego

JERUSALÉN (AP) — Israel lanzó un ataque aéreo contra un combatiente de Hamás en el sur de Gaza el miércoles por la noche, en represalia por un ataque previo en el que cinco soldados israelíes resultaron heridos.

El ataque fue la más reciente prueba para un frágil alto el fuego que se ha mantenido en su mayor parte desde principios de octubre, a pesar de las acusaciones de violaciones tanto por parte de Israel como de Hamás. El grupo rebelde emitió un comunicado condenando el ataque, ocurrido en Jan Yunis.

Antes, también el miércoles, Israel recibió los restos del que podría ser uno de los últimos rehenes en Gaza y dijo que comenzaría a permitir que los palestinos abandonen el territorio devastado por la guerra a través de un paso fronterizo con Egipto.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Hamás violó el alto el fuego el miércoles cuando, según el Ejército, varios combatientes emergieron de un túnel y atacaron a soldados israelíes en un área bajo su control.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Israel ha acusado a Hamás de violar el alto el fuego antes de lanzar oleadas previas de ataques aéreos. En tales ataques murieron 104 personas a finales de octubre y 33 a finales de noviembre, según autoridades de salud locales.

Los restos encontrados por combatientes en el norte de Gaza fueron devueltos a Israel, donde serán examinados por expertos forenses. Los restos que los rebeldes entregaron el martes no coincidían con ninguno de los dos últimos rehenes en Gaza.

El retorno de todos los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que inició la guerra, es un elemento clave de la primera fase del alto el fuego que comenzó en octubre. A cambio, Israel ha liberado a varios prisioneros palestinos.

Según los términos del alto el fuego, el cruce de Rafah, que lleva mucho tiempo cerrado, se abrirá para realizar evacuaciones médicas y para los desplazamientos hacia y desde Gaza. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 personas enfermas y heridas que necesitan abandonar el enclave para recibir atención médica.

Sin embargo, hasta el momento se ignora cuándo se abriría el cruce fronterizo.

Egipto quiere que los palestinos puedan regresar a Gaza a través del cruce y dice que solo se abriría si se permite el movimiento en ambas direcciones. Israel afirma que los palestinos no podrán regresar a Gaza a través del cruce hasta que los restos de los últimos rehenes sean devueltos desde la Franja.

Presuntamente, una vez que los restos de los últimos rehenes sean devueltos e Israel libere más prisioneros palestinos a cambio, el plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos avanzará a las siguientes fases, que incluyen la creación de una fuerza internacional de estabilización, la formación de un gobierno palestino tecnocrático y el desarme de Hamás.

Los últimos rehenes en Gaza son un israelí y un tailandés

La mañana del miércoles, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las pruebas forenses mostraron que los restos parciales devueltos por los combatientes el martes no coincidían con ninguno de los rehenes que aún permanecían en Gaza. Los combatientes palestinos dijeron más tarde que habían encontrado más restos en el norte del enclave y los entregaron a la Cruz Roja, que actúa como intermediario.

Los dos cuerpos de rehenes que aún están en Gaza son del israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak. Gvili fue un policía israelí que ayudó a personas a escapar del festival de música Nova durante el ataque del 7 de octubre y murió luchando en otro lugar. Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola de Tailandia que trabajaba en el kibutz Be´eri, una de las comunidades más afectadas por el ataque.

Un total de 31 trabajadores tailandeses fueron secuestrados, el mayor grupo de extranjeros que ha sido retenido en cautiverio. La mayoría fueron liberados en el primer y segundo alto el fuego. La cancillería tailandesa ha informado que, además de los rehenes, 46 tailandeses han muerto durante la guerra.

La apertura del cruce de Rafah se complica por disputa

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de facilitar la ayuda a Gaza, dijo que Israel coordinaría con Egipto la salida de los palestinos, bajo la supervisión de una misión de la Unión Europea.

Quienes deseen abandonar Gaza necesitarán "aprobación de seguridad israelí", señaló el COGAT.

En un mensaje publicado en X, el Departamento de Estado de Estados Unidos describió la apertura del cruce como una medida que permitiría que "los gazatíes más vulnerables" puedan acceder a una mejor atención médica.

Los palestinos que quieran salir de Gaza podrán cruzar a través de Rafah si Egipto acepta recibirlos, dijo la portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian. Pero el cruce no estará abierto para los palestinos que busquen regresar a Gaza hasta que todos los rehenes en el territorio sean devueltos a Israel, afirmó.

Citando a un funcionario egipcio no identificado, el Servicio de Información del Estado de Egipto dijo que, si se llega a un acuerdo, el cruce se abrirá para el tránsito en ambas direcciones de acuerdo con el plan de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Egipto teme que los palestinos que se les permita salir de Gaza no puedan regresar.

El presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi ha advertido que Israel podría provocar un éxodo de Gaza como una forma de expulsar permanentemente a las personas y "eliminar la causa palestina" para la creación de un estado. Más de 100.000 palestinos que dejaron el enclave después de que comenzó la guerra, incluidos los heridos en el conflicto, han estado viviendo en Egipto, según las autoridades egipcias.

El cruce de Rafah fue sellado en mayo de 2024, cuando el Ejército israelí invadió la zona. Se abrió brevemente en febrero de este año para la evacuación de palestinos enfermos y heridos, como parte del anterior acuerdo de alto el fuego.

Combates en Gaza provocan la muerte de un palestino y varios israelíes heridos

En la ciudad sureña de Rafah, cuatro soldados israelíes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser atacados por combatientes que emergieron de un túnel, dijo el Ejército israelí. El Ejército calificó el ataque en un área bajo su control como una violación del alto el fuego y dijo que respondió disparando.

En la ciudad de Gaza, un palestino murió por disparos israelíes, informó un hospital, convirtiéndose en la más reciente víctima mortal palestina reportada en el territorio.

Las fuerzas israelíes dispararon contra un palestino de 46 años en el barrio oriental de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, informó el hospital Al-Ahli, que recibió el cuerpo. Hasta el momento, el Ejército israelí no ha comentado al respecto.

El hospital informó que el hombre fue alcanzado por las balas estando en la "zona segura", que, según los términos del alto el fuego, no está controlada por el Ejército israelí. El Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 360 palestinos han muerto en toda la Franja desde que entró en vigor el alto el fuego el 11 de octubre.

Devolución de cuerpos palestinos en constante cambio

Veinte rehenes vivos y los restos de otros 26 han sido devueltos a Israel desde que comenzó el alto el fuego a principios de octubre.

Israel ha entregado 15 cuerpos de palestinos por cada rehén que recibe como parte del acuerdo de alto el fuego. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número total de restos recibidos hasta ahora es de 330. Las autoridades sanitarias de Gaza han dicho que solo han podido identificar una fracción de los restos entregados por Israel, y el proceso se complica por la falta de kits de análisis de ADN.

Los intercambios han seguido adelante aun cuando Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar otros términos del acuerdo. Las autoridades israelíes han acusado a Hamás de entregar restos parciales en algunos casos y de simular el hallazgo de cuerpos en otros.

Hamás ha acusado a Israel de abrir fuego contra civiles y de restringir el flujo de ayuda humanitaria hacia el territorio.

El alto el fuego pretende poner fin a la guerra que se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel, que causó la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de 251.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el total de muertos palestinos en la guerra es de más de 70.100. Dicho ministerio no distingue entre combatientes y civiles, aunque afirma que la mitad de los muertos son mujeres y niños. El ministerio opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Cuenta con personal médico y mantiene registros detallados, en general, considerados fiables por la comunidad internacional.