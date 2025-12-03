Mueren 7 reclusos en una cárcel de la costa de Ecuador

QUITO (AP) — Al menos siete reclusos murieron en una peligrosa cárcel de Ecuador, según informó el miércoles el organismo rector de las prisiones. Los decesos se produjeron dos semanas después de que otros diez fallecieran por tuberculosis en la misma penitenciaría.

Las causas y circunstancias de las muertes ocurridas entre el martes y el miércoles en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, están en investigación, según confirmó en un chat con periodistas el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).

The Associated Press solicitó más información al área de prensa del organismo, pero no recibió respuesta de inmediato.

Según el canal de televisión Ecuavisa, los cuerpos fueron encontraron en varios pabellones sin que presentaran signos de violencia. Ana Morales, presidenta del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de Cárceles, declaró al canal que "nuestros presos están muriendo por hambre".

El hecho ocurrió luego de que el 19 de noviembre diez prisioneros murieron por tuberculosis en esa misma prisión, según informó entonces el SNAI.

Entre enero y julio, el SNAI reportó 401 presos diagnosticados con tuberculosis en un complejo carcelario que incluye a la Penitenciaría del Litoral, sin referirse a decesos. El Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registró a su vez 200 muertes de presos por sus condiciones de salud en dicho complejo entre agosto y noviembre —la mayoría de ellas en la Penitenciaría— una cifra que no ha sido reconocida por las autoridades penitenciarias, señaló el miércoles a AP Fernando Bastias, activista de ese grupo.

Según Bastias, existe una crisis sanitaria en la Penitenciaría. "La tuberculosis no es mortal, pero la falta de alimentación, de condiciones de higiene y atención médica desde que los militares iniciaron la ocupación (de las cárceles) hace que la enfermedad se agrave y, al ser de fácil contagio, se convierte en una crisis sanitaria y genera la muerte", aseveró.

Desde inicios de 2024 los militares tomaron el control de las cárceles luego de que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y desplegó a la fuerza pública dentro y fuera de los recintos carcelarios para combatir a bandas de crimen organizado.

La Penitenciaría del Litoral tiene capacidad para 4.519 reclusos, pero alberga a 7.187, de acuerdo con el SNAI. Además, ha sido escenario de los más violentos enfrentamientos entre reclusos.

Desde 2021, Ecuador afronta una creciente espiral de violencia propiciada por bandas delictivas locales aliadas con cárteles transnacionales, según las autoridades, que ha derivado en llamados de atención de organismos internacionales al Estado ecuatoriano pidiendo adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, investigar los hechos denunciados e identificar y sancionar a los responsables.