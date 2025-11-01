Ataque con arma blanca en tren hacia Londres deja diez heridos

LONDRES (AP) — Diez personas fueron trasladadas a hospitales tras un ataque masivo con arma blanca en un tren con destino a Londres el sábado por la noche, nueve de ellas con heridas de gravedad, informó la policía británica. La policía antiterrorista participa en la investigación.

En un comunicado emitido el domingo por la mañana, la Policía de Transporte Británica, que encabezó la respuesta siendo la responsable de los asuntos de seguridad en los trenes, indicó que dos personas han sido arrestadas en relación con los apuñalamientos.

"Diez personas han sido llevadas al hospital, de las cuales se cree que nueve han sufrido heridas que podrían resultar mortales", se indicó. "Esto ha sido declarado un incidente mayor y la Policía Antiterrorista está apoyando nuestra investigación al tiempo que trabajamos para establecer las circunstancias completas y la motivación de este incidente".

La fuerza policial añadió que se inició "Plato", la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Esa declaración fue posteriormente rescindida, pero no se ha divulgado un motivo del ataque.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría tomar tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar algo más", dijo el superintendente jefe Chris Casey. "En esta etapa inicial no es apropiado especular sobre las causas del incidente".

El ataque tuvo lugar cuando el tren de Doncaster a London King´s Cross se dirigía hacia el sur, hacia Huntingdon, un pueblo de mercado a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad universitaria de Cambridge.

Los servicios de emergencia, incluidos policías armados y ambulancias aéreas, respondieron rápidamente cuando el tren llegó a Huntingdon. Al parecer, el ataque fue contenido rápidamente una vez que el tren llegó a la estación, y se pudo ver a agentes policiales con trajes forenses, junto con un perro policía, en la plataforma.

La Policía de Cambridgeshire, la fuerza policial local, detalló que la policía armada asistió al incidente después que se solicitó la presencia de sus agentes en la estación de Huntingdon a las 7:39 de la tarde del sábado. Añadió que dos personas fueron arrestadas en la estación, que está a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Londres.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" tras el "horrendo incidente".

Paul Bristow, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, dijo que había oído hablar de "escenas horrendas" en el tren.

London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido, confirmó que el incidente había ocurrido en uno de sus trenes e instó a los pasajeros a no viajar debido a la "gran interrupción".