Ataque de la Guardia Costera China a pesqueros filipinos en mar de China Meridional

MANILA, Filipinas (AP) — Barcos de la Guardia Costera de China utilizaron potentes cañones de agua y maniobras de bloqueo contra 20 pesqueros filipinos cerca de un disputado atolón en el mar de China Meridional, e hirieron a tres filipinos y causaron daños en dos embarcaciones en un incidente que puso en peligro sus vidas, reportó el sábado la Guardia Costera de Filipinas.

Guardacostas chinos a bordo de botes de goma más pequeños cortaron deliberadamente las amarras de varios de los barcos filipinos el viernes por la tarde cerca del banco de arena de Sabina, "poniendo en peligro las embarcaciones y sus tripulaciones en medio de fuertes corrientes y gran oleaje", señalaron las autoridades.

Las autoridades chinas no realizaron comentarios acerca del último episodio de las disputas territoriales no resueltas en el mar de China Meridional, pero se han comprometido a defender la zona que reclama a toda costa.

Beijing reclama casi en su totalidad el mar de China Meridional, una ruta clave para el comercio global, a pesar de un fallo de arbitraje de 2016 que declaró inválida su amplia reclamación basándose en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. China calificó el fallo como una farsa y continúa desafiándolo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Manila movilizó dos barcos de la Guardia Costera para ayudar a los filipinos cerca de Sabina, pero se toparon con peligrosas maniobras de bloqueo por parte de los guardacostas chinos. Una de las embarcaciones chinas se acercó a poco más de 35 yardas (105 pies) de una de las filipinas durante la noche, dijo el vocero de los guardacostas filipinos, el comodoro Jay Tarriela, en una conferencia de prensa online.

"La guardia costera china ahora está apuntando a pescadores de a pie, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos", indicó Tarriela.

"A pesar de estas interferencias no profesionales e ilegales, la guardia costera filipina logró llegar a los pescadores esta mañana y proporcionó atención médica inmediata a los heridos, además de suministros esenciales", apuntó el sábado la guardia costera filipina, sugiriendo que las tensiones se habían calmado.

Las autoridades filipinas instaron a las chinas a "a adherirse a los estándares de conducta reconocidos internacionalmente, priorizando la preservación de la vida en el mar por encima de pretensiones de aplicación de la ley que ponen en peligro la vida de pescadores inocentes".

Estados Unidos no tiene reclamos en el mar de China Meridional, pero ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, si las fuerzas de Manila, incluido el personal de la guardia costera, barcos y aviones, son atacados, incluso en las aguas disputadas.

Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también están implicados en las disputas territoriales, consideradas durante mucho tiempo un punto de tensión en Asia.