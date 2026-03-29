Ataques dejan cinco muertos en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó más de 270 drones contra Ucrania durante la noche y mató al menos a cinco personas, informaron las autoridades ucranianas el sábado. El presidente del país, Volodímir Zelenski, mientras tanto, realizó visitas no anunciadas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, mientras Kiev busca aprovechar su experiencia con drones para ayudar a las naciones árabes del golfo Pérsico a contrarrestar los ataques de Irán mientras continúa la guerra en Oriente Medio.

Dos personas fallecieron y al menos 11 más resultaron heridas en un ataque nocturno con drones rusos contra Odesa, explicó el jefe regional, Serhii Lysak. De acuerdo con sus publicaciones en Telegram, la operación provocó daños en un hospital de maternidad y en viviendas privadas en la principal ciudad portuaria del mar Negro.

Zelenski afirmó que en el ataque "masivo" participaron más de 60 drones.

"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No había ningún objetivo militar en absoluto: fue puro terror contra la vida civil cotidiana", dijo el mandatario.

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Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos en Krivói Rog, la ciudad natal de Zelenski, en el centro de Ucrania, luego de que un avión no tripulado ruso impactó contra una instalación industrial.