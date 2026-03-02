Ataques dejan más de 555 muertos en Irán y tensiones regionales

La Media Luna Roja iraní anunció el lunes que los ataques sobre decenas de ciudades del país han dejado al menos 555 personas muertas. Además, dejaron sin señal a la televisión estatal iraní en la capital, Teherán.

Ataques Estados Unidos e Israel contra Irán

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán avivó los temores de una guerra más amplia y daños a la economía mundial. Mientras tanto, Irán ha expandido sus ataques contra la infraestructura petrolera, sustento de la economía de la región.

Trump expone sus objetivos

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que los objetivos de su país son destruir las capacidades navales y de misiles de Irán y evitar que pueda fabricar un arma nuclear. Espera que la operación dure de 4 a 5 semanas, pero aseguró que podría tomar "mucho más".

"Esta fue nuestra última y la mejor oportunidad de atacar — lo cual estamos haciendo ahora mismo — y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", declaró Trump el lunes.

Seis militares estadounidenses han muerto, incluidos tres que perdieron la vida en el ataque inicial, según el Mando Central de Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el objetivo no es un cambio de régimen.

"Nos encantaría que hubiera un Irán que no esté gobernado por clérigos chiíes radicales", subrayó Rubio el lunes. "Ese no es el objetivo".

Irán responde con misiles y cambios políticos

Irán nombrará a un nuevo líder supremo

Tras la muerte de Jamenei, se prevé que el consejo de gobierno provisional de Irán nombre a un nuevo líder supremo. Incluso antes de los ataques del fin de semana, el gobierno teocrático del país había enfrentado dificultades ante el creciente descontento popular por el estado de la economía. Según grupos activistas, la represión de las protestas en Irán dejó a miles de manifestantes muertos.

Uno de los primeros ataques del sábado impactó cerca de las oficinas del Jamenei, de 86 años, quien había gobernado al país desde 1989. Israel afirmó que también abatió a decenas de otros altos funcionarios militares de Irán.

Irán ataca a Israel y a bases estadounidenses

Irán ha respondido con misiles y drones hacia Israel y países árabes cercanos que albergan a tropas estadounidenses.

Varios barcos han sido objeto de ataques en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo. Las compañías navieras suspendieron la navegación de sus buques por el canal de Suez, intensificando los temores de que los ataques puedan estremecer los mercados globales.

Fuego y humo salían del complejo de la embajada de Estados Unidos en Kuwait luego de un ataque iraní.

Bahréin, el reino insular que alberga a la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, informó que ha interceptado decenas de misiles y drones.

En Israel han muerto 11 personas, nueve de ellas en un ataque contra una sinagoga en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro del país.

En Irak, una milicia chií iraquí se atribuyó el lunes un ataque con drones dirigido a tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad.

Además, al menos 22 personas murieron en enfrentamientos con la policía en el norte de Pakistán y en la ciudad sureña de Karachi después de que cientos de manifestantes irrumpieron en el consulado de Estados Unidos, indicaron las autoridades.

Impacto en la región y viajeros

La interrupción de los viajes aéreos en la región dejó varados o desvió a cientos de miles de pasajeros después de que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin cerraron su espacio aéreo.

Entre las personas afectadas hay deportistas que se dirigen a los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia, y el excampeón del Abierto de Estados Unidos Daniil Medvedev, quien es parte de "un pequeño número de jugadores y miembros de equipos" a los que la ATP intenta ayudar a salir de Dubái, informó la gira profesional de tenis.