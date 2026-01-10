Ataques israelíes no cesan en Gaza

DEIR AL BALAH, Gaza.- Ataques israelíes en toda Gaza mataron al menos a 13 personas, según funcionarios de salud, cuando se espera que el presidente estadounidense Donald Trump anuncie la Junta de Paz para supervisar el frágil alto el fuego.

Funcionarios de salud y familiares informaron que había al menos un menor entre los fallecidos en el norte de la Franja, donde hubo varios ataques, y al este de Ciudad de Gaza. Las 13 personas murieron el jueves.

Por su parte, el ejército de Israel indicó el viernes que atacaron la infraestructura y a combatientes de Hamás en el sur y norte de Gaza en respuesta a un proyecto fallido lanzado por insurgentes desde la zona de Ciudad de Gaza.

El alto el fuego por fases entre Israel y Hamás continúa en su etapa inicial al tiempo que siguen los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí en Franja de Gaza.

Según funcionarios, se espera que Trump anuncie la próxima semana sus nombramientos para la Junta de Paz, que ya ha dicho que presidirá él mismo, lo que supondrá un paso importante para su plan de paz en el Oriente Medio. El proceso ha avanzado lentamente desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hamás hace casi tres meses.

El funcionario de Estados Unidos y otro hablaron bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal.

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov será el director general "designado" de la junta. Mladenov fue ministro de Defensa y Exteriores de Bulgaria y fungió como enviado de Naciones Unidas a Irak antes de ser nombrado enviado de paz de la ONU para Oriente Medio entre 2015 y 2020. Durante ese tiempo, mantuvo buenas relaciones de trabajo con Israel y trabajó frecuentemente para aliviar las tensiones entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el plan de Trump, la junta supervisará un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de las tropas israelíes y la reconstrucción del territorio. Hasta ahora, Estados Unidos no ha reportado grandes avances en ninguno de esos frentes.