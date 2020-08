Atención al Covid-19 descuida al sida, malaria y tuberculosis: OMS

La lucha contra el Covid-19 ha saturado la hospitalización así como la atención médica, descuidando la asistencia de enfermedades como el sida, la malaria y tuberculosis por lo que estimaciones sugieren que para el 2021, las muertes por estas afecciones podrían duplicarse.

Una publicación de "Nature" expuso que desde la implementación del confinamiento, los tratamientos para enfermedades infecciosas, así como la detección de nuevos casos, se han descuidado y aunque los bloqueos a nivel mundial disminuyen, las autoridades sanitarias continúan priorizando el tratamiento del nuevo coronavirus.

Sin embargo, el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria estimó que estas enfermedades, responsables de la muerte de más de 2 millones de personas, anualmente, se duplicarán durante el próximo año, por lo que los epidemiólogos demandan un plan de acción urgente.

Estas estadísticas, respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocuparon a los especialistas, pues los modelos matemáticos no tomaron en cuenta la posibilidad de que los confinamientos se retomen o se extiendan, sea cual fuere el caso.

"Estoy muy nervioso de que el daño sea peor de lo que predicen los modelos", manifestó Madhukar Pai, director el Centro Internacional de tuberculosis en Canadá, y lamentó el retraso en investigaciones y ensayos de fármacos que no están relacionados con el SARS-CoV-2.

"(Las) infecciones por Covid-19 están acercándose a los 20 millones y las muertes en más de 700 mil, no podemos decir qué tan grave se pondrá la pandemia pero podemos decir que, sin intervenciones, es probable que la tuberculosis, el sida y la malaria acaben con más vidas", enfatizó.

Es por ello que los expertos consideraron que se necesita un cambio radical en la financiación para la prevención, el tratamiento y la investigación de estas tres enfermedades, de la mano de una mayor conciencia social sobre la creciente amenaza que representan la infecciosidad de las mismas.

Es así que los epidemiólogos sugirieron que las instalaciones hospitalarias y de pruebas del Covid-19, deben compartirse para el tratamiento de otras enfermedades graves, como lo son el sida, la malaria y la tuberculosis. Además, de llevar a cabo campañas de información pública para alertar a las personas sobre los riesgos y mantener actualizados a aquellos que ya han sido infectados por estas, las modalidades por las cuales pueden continuar con el tratamiento.

Ante el aumento de casos de estos padecimientos, el financiamiento para la demanda de pruebas, tratamientos e investigación debe crecer: "El Fondo Mundial calculó que se necesitan 28 mil 500 millones de dólares adicionales para garantizar que los programas de VIH, tuberculosis y malaria funcionen", aseguraron los investigadores y consideraron que debe alentarse a gobiernos, empresas y organizaciones filantrópicas para subsidiar esta causa.