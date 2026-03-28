Audios confirman sobornos en efectivo para Milei: La Nación

"De Milei me voy a ocupar yo", se escucha decir en un audio a Mauricio Novelli, la mente detrás de $LIBRA, una estafa a partir de una criptomoneda que promocionó el Presidente argentino Javier Milei, un caso que se ha vuelto uno de los escándalos políticos más sensibles de su gestión, el cual sigue bajo escrutinio público y judicial.

Las grabaciones difundidas por La Nación revelan cómo Novelli se encargó personalmente de pagar "fajos" de billetes de una financiera a Javier Milei, días antes de la primera vuelta electoral de 2023 e incluso una vez ya instalado en la Casa Rosada. Los pagos alcanzaron al ideólogo libertario de Milei, el ultraderechista Agustín Laje, hoy director ejecutivo de la Fundación Faro, el streamer Emmanuel Danann.

"Vamos a hacerlo de esta manera", se escucha decir a Novelli. "Laje le vamos a pagar por PayPal y después, de Milei y (Emmanuel) Danann (un youtuber libertario de ultraderecha) me voy a ocupar yo". La Nación sostiene que en otros audios Mauricio Novelli dijo a su hermana, María Pía Novelli, su interés en preservar y fortalecer su vínculo laboral y personal con "Javi" y con "Kari", en alusión a la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la hermana del Presidente.

El diario argentino sostiene que la relación entre Novelli y Milei era de ida y vuelta. El libertario recomendaba los cursos de N&W Profesional Traders de Novelli a jóvenes que se acercaban a él tras sus conferencias o actos de campaña y Novelli le pagaba un "sueldo", en efectivo, para el cual solicitaba "fajos" de billetes a una financiera, de la cual no se ha dado el nombre, se desprende de los audios que extrajeron del teléfono de Novelli los expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

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Según esos mismos registros mencionados por el medio, los pagos habrían continuado en 2024, ya con Milei en la presidencia, e incluso se habrían incrementado. En un audio del 2 de abril de ese año, por ejemplo, Novelli consultó sobre "los 4000 dólares para Karina".

La Nación detectó los audios entre los más de 110 mil archivos que expertos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular de Novelli. En uno de ellos, el lobista dice a su secretaria en la firma N&W Professional Traders, Ara Belén Aime González Bosque, atender los pagos. "Ahora en breve te va a llegar la plata a la cuenta NW para poder pagar los sueldos. Así, hoy ya lo pagamos y después con tema influencers, lo mismo".

En ese momento el actual Presidente venía de triunfar en las elecciones primarias del domingo 13 de agosto y pugnaba por ingresar al balotaje con el candidato oficialista, Sergio Massa, y la candidata del PRO, Patricia Bullrich, a quien Milei acusó de ser "una montonera tirabombas" por televisión.

Novelli también le explicó que el dinero para pagar los "sueldos" a empleados e influencers provendría de una "financiera", a la que no identificó por su nombre. En otros audios, sin embargo, aludió a "Camilo", en aparente alusión a Camilo Rodríguez Blanco, quien también quedó bajo la lupa en la investigación judicial por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, ahonda La Nación.

Desde tres meses antes, Novelli ya había descrito el esquema de pagos a su secretaria. "A los influencers les pagamos todos los meses", le explicó en un audio que le envió el 3 de julio de ese año. "Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo", detalló. El USDT es una criptomoneda estable, atada 1 a 1 al dólar.

Los nuevos audios difundidos por La Nación aportan además indicios sobre la relación entre Novelli y Milei, quien promocionaba los cursos de NW Professional Traders en sus redes sociales y apoyó el lanzamiento de "Vulcano Game" ($Vulc), un activo digital que colapsó poco tiempo después entre denuncias de fraude, en un esquema que mostraría similitudes con el caso $LIBRA.

En otros audios, ahonda el medio, como uno del 17 de abril de 2023, Novelli se mostraba enfocado en maximizar el rédito que podía extraer de Milei, en los albores de la campaña electoral que llevaría al libertario a la Casa Rosada, incluso vendiendo remeras con el logo de su empresa, como le explicó a su hermana, Mapi".

"Estaría bueno, Mapi, avanzar con el tema de la ropa. ¿Sabes por qué? Porque podemos aprovechar ahí a Milei que... que antes de las elecciones va a poder estar, pero ya cerca de agosto [en alusión a las elecciones primarias] va a ser un quilombo. Así que si queremos instaurar la marca, va a tener que ser ya. Vamos a tener que empezar a apurarnos un poco", la urgió, y le propuso "comprar en Flores" la mercadería "y que después las estampen".