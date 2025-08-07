Aumenta población de rinocerontes negros pero disminuyen los blancos

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — El número de rinocerontes negros, una especie en peligro crítico de extinción, ha aumentado ligeramente, pero hay malas noticias para otras especies de esos animales, según un conteo global publicado el jueves por la Fundación Internacional del Rinoceronte.

La fundación indicó que las cifras de rinocerontes negros aumentaron de 6.195 a 6.788 en las últimas estimaciones. Sin embargo, el número de rinocerontes blancos ha disminuido de 15.942 a 15.752 desde el último conteo en 2021. Los rinocerontes negros y blancos solo se encuentran en estado salvaje en África.

El número de rinocerontes de un solo cuerno, que se encuentran en el norte de India y Nepal, aumentó ligeramente de 4.014 a 4.075.

Pero el número estimado de rinocerontes de Java cayó de 76 a solo 50, según la fundación, y eso se debió totalmente a la caza furtiva. Solo queda una población conocida de rinocerontes de Java, en un parque nacional en la isla indonesia del mismo nombre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La población de rinocerontes de Sumatra se sitúa entre 34 y 47 ejemplares, aproximadamente la misma que en estimaciones anteriores.

La población global de todos los rinocerontes es de aproximadamente 26.700.

Según sus afirmaciones, la Fundación Internacional del Rinoceronte obtiene sus cifras de conteos realizados por grupos especializados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la autoridad global en especies en peligro de extinción. No cuenta los rinocerontes en zoológicos, sino solo aquellos en estado salvaje o en parques nacionales.

La fundación del rinoceronte señaló que había nuevas y preocupantes tendencias en el sur de África, donde hay más ejemplares que en cualquier otro lugar. Allí, el número promedio de esos mamíferos en poblaciones individuales estaba por debajo de lo que los conservacionistas recomiendan para mantener una población viable.

También indicó que estaba surgiendo una nueva ruta de tráfico de cuernos de rinoceronte entre Sudáfrica y Mongolia, y que Qatar está convirtiéndose en un centro cada vez más activo para el tráfico de cuernos. La caza furtiva de esos animales sigue siendo un problema importante en el sur de África y en otros lugares para alimentar el mercado ilegal de productos de cuerno de rinoceronte en distintas partes de Asia. Sudáfrica pierde entre 400 y 500 rinocerontes al año debido a la caza furtiva.

A menudo se buscan nuevas formas de disuadir a los cazadores furtivos y la semana pasada, un grupo de científicos presentó un proyecto para inyectar material radiactivo en los cuernos de los rinocerontes. Los científicos dicen que es inofensivo para los animales, pero permite que los cuernos sean detectados por las autoridades fronterizas cuando están siendo contrabandeados.