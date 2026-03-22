Aumentan a 14 las víctimas de incendio

Seúl, Corea del Sur.- Los equipos de rescate surcoreanos recuperaron los restos mortales de 14 personas de entre los escombros calcinados de una fábrica de autopartes en Daejeon, en el centro del país, donde una explosión y un incendio dejaron al menos 59 heridos.

Según informaron los bomberos, 25 personas sufrieron heridas graves, pero no estaba claro de inmediato si alguna se encontraba en estado crítico. Más de 500 bomberos, policías y personal de emergencias participaron en las labores de extinción del fuego y de rescate después de que se declaró el viernes por la tarde. Videos y fotos del lugar mostraron una densa humareda gris saliendo del complejo y algunos trabajadores saltando desde un edificio perteneciente a Anjun Industrial.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito Daedeok de la ciudad, señaló que el incendio destruyó un edificio de la fábrica al que los bomberos inicialmente no pudieron entrar por temor a que se derrumbara.

La búsqueda de los trabajadores desaparecidos comenzó el viernes por la noche luego de que las autoridades desplegaron robots de extinción no tripulados para enfriar la estructura y realizaran una inspección de seguridad.

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Nueve de los 14 fallecidos fueron hallados en lo que se cree que era un gimnasio en el tercer piso, mientras que otros tres fueron encontrados cerca de un tanque de agua en la segunda planta. Todos los desaparecidos ya han sido localizados.

El presidente Lee Jae Myung, visitó el lugar este sábado, se reunió con familiares de las víctimas y pidió seguridad para evitar que la estructura dañada colapse durante las operaciones de búsqueda. El incendio fue reportado alrededor de la 1:18 de la tarde del viernes. Nam explicó que por el momento se desconocía la causa, pero el fuego parecía haberse propagado con rapidez, y testigos informaron de una explosión.