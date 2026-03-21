Conjunto de naciones condena ataques de Irán en el Golfo

Naciones firmaron una declaración conjunta en la que condenan los ataques de Irán contra buques en el Golfo y afirman estar dispuestos a participar en "esfuerzos apropiados" para garantizar la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz.

Entre los firmantes se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumania, Bahréin, Lituania y Australia.

La declaración, sin embargo, no detalla compromisos específicos ni medidas operativas concretas para asegurar esta vía marítima clave para el comercio global de energía.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, al referirse al documento en la red X, aseguró que "no hay ninguna misión de guerra" y que no habrá "ninguna entrada en el estrecho de Ormuz sin una tregua y sin una iniciativa multilateral ampliada".