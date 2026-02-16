Australianos inician repatriación desde campamento Roj en Siria

CAMPAMENTO ROJ, Siria (AP) — Un grupo de australianos abandonó un campamento en el noreste de Siria el lunes, donde se aloja a personas con presuntos vínculos con milicianos del grupo Estado Islámico, para iniciar el viaje de regreso a su país, como parte de un proceso de repatriación.

Repatriación de australianos desde campamento Roj

Los familiares de las 34 personas, de 11 familias, viajaron desde Australia para acompañarlas, informó Hakmiyeh Ibrahim, directora del campamento Roj. Se dirigirán a la capital siria, Damasco, y luego volarán a Australia.

El campamento Roj alberga a unas 2.200 personas de unas 50 nacionalidades, en su mayoría mujeres y niños, que supuestamente tienen vínculos con el grupo extremista. La mayoría de quienes están en el campamento técnicamente no son prisioneros y no han sido acusados de un delito, pero, en la práctica, han quedado detenidos en el campamento fuertemente custodiado, controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Caso destacado: Shamima Begum y la ciudadanía británica

La residente más conocida del campamento Roj, Shamima Begum, tenía 15 años cuando ella y otras dos chicas huyeron de Londres en 2015 para casarse con combatientes del Estado Islámico en Siria. Begum se casó con un holandés que peleaba para el Estado Islámico y tuvo tres hijos, que murieron. Recientemente perdió una apelación contra la decisión del gobierno británico de revocarle la ciudadanía del Reino Unido.

La operación del lunes es la primera de este año. Ibrahim, la directora del campamento, señaló que el año pasado fueron repatriadas 16 familias, entre ellos ciudadanos alemanes, británicos y franceses. En 2022, fueron repatriadas tres familias australianas.

El destino del campamento Roj y del campamento al-Hol, similar pero más grande, ha sido motivo de debate durante años. Grupos de derechos humanos han citado malas condiciones de vida y violencia generalizada en los campamentos, pero muchos países se han mostrado reacios a recibir de vuelta a sus ciudadanos detenidos allí.

Las fuerzas gubernamentales tomaron el control del campamento al-Hol el mes pasado, en medio de combates con las Fuerzas Democráticas Sirias que llevaron a las fuerzas estatales a apoderarse de la mayor parte del territorio en el noreste de Siria que antes estaba controlado por las fuerzas kurdas.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó el domingo que un gran número de residentes del campamento al-Hol se ha marchado y que el gobierno sirio planea reubicar a quienes permanecen.

Por separado, el ejército de Estados Unidos trasladó a Irak a miles de presuntos milicianos del Estado Islámico que estaban retenidos en centros de detención en el noreste de Siria, para ser juzgados allí.