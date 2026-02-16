logo pulso
CFE rechaza crisis eléctrica en Península de Yucatán

Rescisión de contrato con Mejicali Turbine Energy fue necesaria por incumplimientos en plazos y capacidad.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 06:42 p.m.
A
CFE rechaza crisis eléctrica en Península de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que exista una crisis eléctrica en la Península de Yucatán y aseguró que el suministro de energía en el sureste de México está garantizado.

CFE rechaza crisis eléctrica en Península de Yucatán

A través de una ficha informativa difundida por su Coordinación de Comunicación después de que EL UNIVERSAL publicó una nota titulada "CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán", la empresa paraestatal aseguró que durante el "periodo neoliberal" el sureste de país careció de planeación en materia eléctrica.

"Sin embargo, el Gobierno de México y la CFE inició, en 2022, la construcción de las Centrales de Ciclo Combinado Mérida IV y Riviera Maya Valladolid que en conjunto aportarán 1,519 MW a la Península de Yucatán con los cuales no existe riesgo alguno de colapso eléctrico en la Península", afirmó.

Detalles sobre rescisión de contrato y acciones de CFE

En su boletín, informó que se tiene proyectado la instalación de 4 Unidades móviles que aportarán 100 MW adicionales a la región y que la rescisión del contrato CFEn-CONT-DIE-004-2025 con Mejicali Turbine Energy (MTE), que este diario señaló, "fue una decisión fundada, necesaria conforme al marco contractual".

Según la CFE, el proveedor incumplió desde el inicio con sus obligaciones básicas al no instalar los equipos en tiempo, no haber entregado la capacidad garantizada en ninguno de los sitios y no haber presentado la garantía de cumplimiento exigida por el propio contrato.

"La rescisión fue notificada formalmente mediante fedatario público, y desde esa fecha la empresa ha sido informada en repetidas ocasiones de que sus equipos pueden ser retirados cuando lo decidan", indicó.

De acuerdo con la Comisión Federal, después de la rescisión, CFEnergía realizó inspecciones con fedatarios públicos para documentar el estado real de los equipos y, ante una presunta falta de acciones de MTE, se procedió a reubicarlos dentro de los mismos sitios para llevar a cabo obras "indispensables" para el plan de generación 2026, "todo dentro del marco legal y con transferencia".

En su edición de este lunes, EL UNIVERSAL publicó que la CFE firmó el contrato con casi un mes de retraso, pero exigió cumplir los plazos originales, reduciendo de 78 a sólo 51 días el tiempo real de ejecución, por lo que la rescisión del contrato CFEn-CON-DIE-004-2025 no fue un error administrativo, sino una acción que ponía en riesgo el suministro eléctrico y la inversión privada en el sureste de México.

