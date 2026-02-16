Avalancha en Italia mata a dos esquiadores

Italia.- Una avalancha fuera de pista cobró la vida de dos esquiadores y dejó heridos a uno más el domingo en el lado italiano del Mont Blanc, cerca de la frontera entre Francia y Suiza, informaron las autoridades.

Al menos tres esquiadores quedaron atrapados en la avalancha en Couloir Vesses, una conocida ruta de freeride en Courmayeur, en la parte alta del Val Veny, de acuerdo con el Servicio de Rescate Alpino de Italia.

Una de las víctimas fue trasladada en estado grave a un hospital, donde falleció poco después, indicó el organismo. Quince rescatistas, tres unidades caninas y dos helicópteros participaron en las labores de búsqueda y rescate.

Courmayeur se encuentra a unos 200 kilómetros al noroeste de Milán, una de las sedes que alberga los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Otra persona quedó sepultada parcialmente por una avalancha en Trentino, donde fue rescatada por sus acompañantes, informaron las autoridades el domingo.

Un récord de 13 esquiadores de campo traviesa, alpinistas y excursionistas han muerto en las montañas italianas durante la semana que terminó el 8 de febrero.