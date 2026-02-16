Avalancha en Italia mata a dos esquiadores
Italia.- Una avalancha fuera de pista cobró la vida de dos esquiadores y dejó heridos a uno más el domingo en el lado italiano del Mont Blanc, cerca de la frontera entre Francia y Suiza, informaron las autoridades.
Al menos tres esquiadores quedaron atrapados en la avalancha en Couloir Vesses, una conocida ruta de freeride en Courmayeur, en la parte alta del Val Veny, de acuerdo con el Servicio de Rescate Alpino de Italia.
Una de las víctimas fue trasladada en estado grave a un hospital, donde falleció poco después, indicó el organismo. Quince rescatistas, tres unidades caninas y dos helicópteros participaron en las labores de búsqueda y rescate.
Courmayeur se encuentra a unos 200 kilómetros al noroeste de Milán, una de las sedes que alberga los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Otra persona quedó sepultada parcialmente por una avalancha en Trentino, donde fue rescatada por sus acompañantes, informaron las autoridades el domingo.
Un récord de 13 esquiadores de campo traviesa, alpinistas y excursionistas han muerto en las montañas italianas durante la semana que terminó el 8 de febrero.
no te pierdas estas noticias
Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista
EFE
El expresidente estadounidense descarta que la base Área 51 guarde secretos sobre vida alienígena.
Obama critica degradación del discurso político en EE.UU.
EFE
Casa Blanca atribuye publicación del video a un empleado y Trump se niega a disculparse o despedirlo.
Keir Starmer anuncia nuevas restricciones en redes sociales para menores
EFE
El primer ministro británico plantea establecer una edad mínima para el uso de redes sociales y limitar funciones nocivas.