Avalancha en Sierra Nevada deja ocho muertos y un desaparecido

NEVADA CITY, California, EE.UU. (AP) — Rescatistas encontraron los cuerpos de ocho esquiadores de campo traviesa cerca del Lago Tahoe en California, y buscaban a uno más después de que el grupo de esquiadores fuera arrollado por una avalancha, la más mortífera en Estados Unidos en casi medio siglo, informaron autoridades el miércoles.

Avalancha en California deja ocho muertos

Funcionarios indicaron que los esquiadores tuvieron poco tiempo para reaccionar.

"Alguien vio la avalancha, gritó ¡avalancha!, y los alcanzó con bastante rapidez", indicó el capitán Russell "Rusty" Greene, de la policía del condado Nevada.

Seis personas del tour con guías fueron rescatadas seis horas después de que ocurrió la avalancha el martes por la mañana, durante un recorrido de tres días por el interior de las montañas de la Sierra Nevada, en el norte de California, mientras una gigantesca tormenta invernal azotaba la costa oeste del país.

La jefa policial del condado Nevada, Shannan Moon, indicó que los investigadores examinarían la decisión de seguir adelante con el viaje pese al pronóstico de que habría un clima implacable.

Las autoridades les han dicho a las familias que la misión ya no está enfocada en rescatar personas, sino en recuperar cuerpos, explicó Moon en una conferencia de prensa.

Las víctimas, incluidos tres guías, fueron encontradas bastante cerca unas de otras, señaló Greene. Los muertos y el desaparecido incluyen a siete mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre 30 y 55 años. Los equipos aún no han podido retirar a las víctimas de la montaña debido a las condiciones extremas, indicó la jefa de policía.

Han caído entre 90 centímetros y 1,8 metros (3 y 6 pies) de nieve desde el domingo, cuando el grupo inició su recorrido. La zona también fue azotada por temperaturas bajo cero e intensos vientos. El Sierra Avalanche Center —una organismo sin fines de lucro que proporciona pronósticos de avalanchas— advirtió que la amenaza de más avalanchas continuaba el miércoles, y el manto de nieve era inestable e impredecible en un área conocida por sus acantilados empinados y escarpados.

Rescate y condiciones extremas en Sierra Nevada

Los rescatistas llegaron a los sobrevivientes poco antes del atardecer del martes.

Todos los esquiadores tenían balizas que pueden enviar señales a los rescatistas, y al menos uno de los guías pudo enviar mensajes de texto, pero no estaba claro si llevaban bolsas para avalancha, las cuales son dispositivos inflables que pueden mantener a los esquiadores cerca de la superficie, expresó Greene.

Mientras aguardaban a ser rescatados, los sobrevivientes usaron equipo para resguardarse y soportar temperaturas bajo cero. Los sobrevivientes localizaron a otros tres que habían muerto durante la espera, señaló Moon.

Los rescatistas usaron un vehículo oruga para acercarse a menos de 3,2 kilómetros (2 millas) de los sobrevivientes, y luego ingresaron esquiando con cuidado para no provocar otra avalancha, indicó la jefa policial.

Uno de los rescatados permanecía en un hospital el miércoles, agregó Moon.

La zona cerca de Donner Summit es uno de los lugares más nevados del hemisferio occidental, y hasta hace apenas unos años estaba cerrada al público. Registra un promedio de casi 10 metros (35 pies) de nieve al año, según el Truckee Donner Land Trust —un organismo sin fines de lucro dedicado a preservar la tierra en la región de Truckee-Donner—, que es dueño de un conjunto de refugios donde el grupo se alojaba cerca de Frog Lake.

La avalancha es la más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 alpinistas murieron en el Monte Rainier, estado de Washington. Cada invierno, entre 25 y 30 personas fallecen en avalanchas en el país, según el National Avalanche Center.

Fue la segunda avalancha mortal este año cerca de Castle Peak, California, después de que una sepultó a un conductor de moto de nieve en enero.

Los esquiadores se dirigían al inicio del sendero cuando ocurrió la avalancha

Greene explicó que las autoridades se enteraron de la avalancha a través de Blackbird Mountain Guides, una organización de guías que encabezaba la expedición, y por las balizas de emergencia de los esquiadores. La policía indicó el martes por la noche que en el recorrido iban 15 esquiadores de campo traviesa, no 16 como se creyó inicialmente.

Un esquiador se retiró a última hora, señaló Moon.

Las autoridades se habían abstenido de divulgar los nombres de las víctimas para dar tiempo a las familias de recuperarse. "Todavía están conmocionadas", explicó Moon. "No puedo imaginar por lo que están pasando".

Los esquiadores estaban en el último día de un recorrido de esquí a campo traviesa y habían pasado dos noches en cabañas, indicó Steve Reynaud, pronosticador de avalanchas del Sierra Avalanche Center. Indicó que se desplazaban por un terreno montañoso escarpado. Toda la comida y los suministros deben transportarse hasta los refugios.

Llegar a las cabañas en invierno toma varias horas y requiere habilidades de esquí de campo traviesa, capacitación para avalanchas y equipo de seguridad, señala el Truckee Donner Land Trust en su sitio web.

La zona cerca de Donner Summit estuvo cerrada durante casi un siglo antes de que fuera reabierta por el Land Trust y sus socios en 2020. Donner Summit lleva el nombre del tristemente famoso grupo Donner, un conjunto de pioneros que recurrió al canibalismo tras quedar atrapado allí en el invierno de 1846-1847.

Blackbird Mountain Guides indicó en un comunicado que el grupo, incluidos cuatro guías, regresaba al inicio del sendero cuando ocurrió la avalancha.

Cuando se le preguntó qué pasó por su mente mientras su personal y voluntarios acudían a la zona del percance, Moon respondió que esperaba que pudieran llegar allí de manera segura. Una vez que lo hicieron, indicó que estaba "pensando de inmediato en las personas que no lograron sobrevivir, y sabiendo que ahora nuestra misión es llevarlas a casa".