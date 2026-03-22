Avalancha mata a 2 esquiadores

Italia.- Una avalancha en terreno alpino de Italia provocó la muerte de dos esquiadores el sábado, según el servicio de rescate de montaña del país.

La avalancha ocurrió en la zona alta montaña de Tirol del Sur, en Italia. Fue a una altitud de unos 2.400 metros (7.874 pies) en las laderas del Hohe Ferse, de 2.669 metros (8.757 pies) (también conocido como Monte Tallone Grande), cerca de la localidad de Ratschings, próxima a la frontera con Austria.

El centro de emergencias de Bolzano del servicio de rescate CNSAS informó que 25 esquiadores quedaron atrapados en la avalancha. Además de los dos fallecidos, tres resultaron gravemente heridos y dos sufrieron lesiones leves, indicó.

La avalancha se produjo a las 11:40 am hora local (10:40 GMT). La agencia de noticias italiana ANSA informó que en la operación de rescate participaron seis helicópteros y alrededor de 80 rescatistas del CNSAS, la Asociación Alpina, la policía y los bomberos. Esta temporada ha registrado un número inusualmente alto de muertes por avalanchas. Los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas informan en su sitio web avalanches.org que el promedio de fallecidos es de 100 por temporada. Hasta el 16 de marzo, las muertes reportadas en esta temporada, que comenzaron el 1 de octubre, ascendían a 127, incluidas 33 en Italia, 31 en Francia y 29 en Austria.

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