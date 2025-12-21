Avances en las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania

Un enviado del Kremlin dijo que las conversaciones de paz sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzaban "de forma constructiva" en Florida, mientras que el presidente ucraniano dijo que se estaban moviendo "deprisa".

Las conversaciones forman parte de los esfuerzos de los últimos meses del gobierno de Donald Trump por buscar paz, que también incluyeron reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana.

Las conversaciones en Florida continúan

"Las discusiones están avanzando de forma constructiva. Comenzaron antes y continuarán hoy, y también continuarán mañana", indicó Kirill Dmitriev a los periodistas en Miami el sábado.

Dmitriev se reunió con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Zelenskyy escribió el domingo en Telegram que los esfuerzos diplomáticos estaban "avanzando bastante deprisa, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense". Esto ocurrió después de que el principal negociador de Ucrania dijera el viernes que su delegación había completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos.

El Kremlin negó el domingo que se estuvieran discutiendo conversaciones trilaterales que involucraran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que Zelenskyy dijo el sábado que Washington había propuesto la idea de discusiones a tres bandas.

"En este momento, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa, y según mi conocimiento no se está preparando", dijo Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso Vladímir Putin, según las agencias de noticias estatales rusas.

Trump ha puesto en marcha un extenso impulso diplomático para poner fin a la guerra, pero sus esfuerzos se han encontrado con demandas muy opuestas por parte de Moscú y Kiev. Putin mantiene sus demandas maximalistas sobre Ucrania, mientras las tropas rusas avanzan lentamente en el campo de batalla a pesar de las enormes pérdidas.

Putin expresó el viernes su confianza en que el Kremlin logrará sus objetivos militares si Kiev no aceptaba las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

Posibles conversaciones franco-rusas

La presidencia francesa dio la bienvenida el domingo a la disposición de Putin para hablar con el presidente Emmanuel Macron, diciendo que decidiría cómo proceder "en los próximos días".

"Tan pronto como la perspectiva de un alto el fuego y negociaciones de paz se aclare, vuelve a ser útil hablar con Putin", dijo la oficina de Macron en un comunicado. "Es positivo que el Kremlin esté de acuerdo públicamente con esta estrategia".

El comunicado se produjo después de reportes sobre que Putin estaba abierto a mantener conversaciones con el presidente francés si había voluntad política mutua.

La oficina de Macron dijo que cualquier diálogo tendría como objetivo "contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa, en total transparencia con el presidente Zelenskyy y nuestros socios europeos".

Los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes proporcionar 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) a Ucrania para satisfacer sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años, aunque no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido usar activos rusos congelados para recaudar los fondos. En su lugar, se tomaron prestados de los mercados de capital.

Civiles ucranianos trasladados a Rusia

En Ucrania, el defensor del pueblo de derechos humanos del país, Dmytro Lubinets, acusó el domingo a las fuerzas rusas de llevar por la fuerza a unos 50 civiles ucranianos de la región fronteriza ucraniana de Sumy hacia territorio ruso.

Escribiendo en Telegram, dijo que las fuerzas rusas detuvieron ilegalmente a los residentes en el pueblo de Hrabovske el jueves, antes de trasladarlos a Rusia el sábado.

Lubinets dijo que contactó al comisionado de derechos humanos de Rusia, solicitando información sobre el paradero y las condiciones de los civiles, y exigiendo su regreso inmediato a Ucrania.