Ayuda en Gaza es insuficiente

Jerusalén, Israel.- Las entregas de ayuda humanitaria a Gaza se encuentran muy por debajo de la cantidad estipulada en el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, según un análisis de las cifras del ejército israelí elaborado por The Associated Press, mientras grupos humanitarios afirman que la escasez afecta gravemente a los 2 millones de habitantes del territorio.

Según el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamás, Tel Aviv acordó permitir la entrada diaria de 600 camiones de ayuda a Gaza.

Sin embargo, las propias cifras de Israel dejan entrever que, en promedio, únicamente han ingresado 459 camiones al día a Gaza entre el 12 de octubre, cuando se reinició el flujo de ayuda, y el domingo, según un análisis de las cifras del COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la entrada de ayuda, realizado por la AP.

El COGAT dijo que unos 18,000 camiones de ayuda alimentaria habían ingresado a Gaza entre la entrada en vigor del alto el fuego y el domingo. Indicó que esa cifra representaba el 70% de toda la ayuda que había arribado al territorio desde la tregua.

Eso significa que, según estimaciones del organismo, incluyendo el resto de la ayuda —artículos que no son alimentos, como tiendas de campaña y medicamentos— han ingresado a Gaza un total de poco más de 25,700 camiones de ayuda, muy por debajo de los 33,600 camiones que debían haber arribado para el domingo, según los términos del acuerdo de alto el fuego.

Durante todo el conflicto, la ONU y los grupos de asistencia han dicho que la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza es mucho menor de lo que afirma el COGAT.

Los grupos humanitarios dicen que la falta de ayuda ha tenido efectos graves en muchos de los dos millones de residentes de Gaza, la mayoría de los cuales fueron desplazados por la guerra. La comida sigue escaseando mientras el territorio palestino lucha por recuperarse de la hambruna, que afectó distintas partes del enclave durante la guerra.

Madres hambrientas dan a luz a bebés desnutridos, algunos de los cuales han muerto en el hospital, según un informe de UNICEF.